Mitglied des Vorstands

Karin Indrist ist seit dem 1. Dezember 2020 neues Mitglied des Vorstands der BP Europa SE und für den Bereich Arbeit und Soziales verantwortlich. Seit August 2020 arbeitet Karin Indrist im zentralen Programmbüro der bp, und koordiniert das Transformationsprojekt der bp in Europa, um die neue strategische Ausrichtung der bp voranzutreiben.



Sie startete ihre Laufbahn bei bp im Jahr 1996 und war seit dieser Zeit in verschiedenen internationalen Führungspositionen für das Unternehmen tätig, unter anderem in Wien, London und Bochum. Vor ihrem Wechsel nach Deutschland war sie HR Director für den Bereich Global Fuels, mit weltweiter Verantwortung für die Bereiche Air bp und LPG. Seit 2015 war sie HR Director für mehrere europäische Länder mit Sitz in Bochum und betreute die Funktionen im Bereich Fuels ESA innerhalb von Europa sowie in Südafrika.



Karin Indrist wurde 1968 in Österreich geboren und hat ein Betriebswirtschaftsstudium an der Wirtschaftsuniversität Wien abgeschlossen.