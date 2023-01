BP Target Neutral FAQs

Beim CO 2 -Ausgleich geht es darum, Projekte weltweit zu unterstützen, die entweder der Atmosphäre Treibhausgase entziehen (z. B. durch Aufforstung) oder verhindern, dass Treibhausgase in die Atmosphäre freigesetzt werden (z. B. Methan in der Landwirtschaft). Der Klimawandel ist eine globale Herausforderung und erfordert eine globale Lösung – CO 2 -Ausgleich ermöglicht das. Wenn jemand Treibhausgase freisetzt, weil er oder sie in einem Teil der Welt Auto fährt, kann eine gleichwertige Menge in einem anderen Teil der Welt „ausgeglichen“ werden – was eine klimaneutrale Position schafft.

BP Target Neutral finanziert glaubwürdige und zertifizierte Klimaprojekte auf der Welt durch den Kauf von CO 2 -Zertifikaten (VER – Voluntary Emission Reductions, freiwillige Emissionsverringerung). Freiwillige CO 2 -Zertifikate bieten auch sozialen Nutzen, z. B. die Projekte der Gemeinden vor Ort, und Infrastruktur wie z. B. Schulen, neue Arbeitsplätze etc.