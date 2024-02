EETS Mautbox für 3,5 Tonner

Mautpflicht für Transporter & Co: Komfortabel unterwegs mit der Mautbox in Deutschland

Ob Paketdienst, Handwerksbetrieb oder Bauunternehmen – wer mit leichten Nutzfahrzeugen wie Transportern, Kastenwagen oder Vans in Deutschland unterwegs ist, brauchte sich bislang um Mautgebühren keine Gedanken zu machen. Das ändert sich in diesem Jahr: Ab 1.7.2024 müssen im gewerblichen Güterkraftverkehr auch leichte Nutzfahrzeuge ab 3,5 Tonnen technisch zulässiger Gesamtmasse (tzGm) auf Autobahnen und Bundesstraßen Mautgebühren bezahlen. Mit der bp Mautbox für EETS geht das ganz einfach: rechtzeitig anmelden, einstöpseln und stressfrei mobil sein.



Auch Dienstwagen betroffen

Zu der Fahrzeugkategorie ab 3,5 t zählen unter anderem die größeren Modellvarianten wie der Iveco Daily, Fiat Ducato, Mercedes Sprinter, Ford Transit und VW Crafter. Aber auch große SUVs oder Geländewagen können die 3,5-Tonnen-Marke überschreiten. Werden sie als Dienstwagen gefahren, ist die Nutzung gewerblich und sie fallen auch unter die neue Mautregel.



Ausnahme für Handwerkerfahrzeug Kurzstreckeneinsatz

Handwerkerfahrzeuge mit einer technisch zulässigen Gesamtmasse von weniger als 7,5 Tonnen sind von der Mauterhöhung für leichte Nutzfahrzeuge ab 3,5 Tonnen ausgenommen. Das betrifft Fahrzeuge, die ihr Material zur Baustelle transportieren, um es dort selbst zu verbauen.



Bewährte Technik: Aral Mautbox für EETS

Die Berechnung der Mautgebühren funktioniert in Deutschland wie in Österreich und 12 weiteren europäischen Ländern elektronisch über das einheitliche System EETS. Die Abkürzung steht für European Electronic Toll Service. Im Fahrzeug muss dazu eine On-Board-Unit (OBU), auch Mautbox genannt, installiert sein. Sie überträgt die Daten an eine zentrale Stelle, die wiederum die Mautgebühren berechnet und von einem vom Halter angegebenen Konto abbucht. In Kombination mit der BP + Aral Tankkarte ist die bp Mautbox für EETS ist eine zuverlässige und einfache Lösung für mautpflichtige Fahrten in Deutschland und Europa. Sie erleichtert Flottenmanager:innen und Fahrer:innen den Arbeitsalltag im Büro und unterwegs. Die bp Mautbox für EETS hat sich bereits seit vielen Jahren bei Lkw- und Busflotten bewährt.



Kleine Box mit großem Nutzen

Unsere neue Version der Mautbox gibt es seit Juni 2023. Sie erleichtert Ihren Alltag mit noch besseren Eigenschaften und Möglichkeiten.



So profitieren Sie als Fahrer:in:

Einfache Installation durch das Plug-and-Play-System.

Kein Kabelsalat im Cockpit

die modernisierte bp Mautbox ist fest installiert.

Kein lästiges Tippen notwendig – die Sprachsteuerung sorgt für mehr Sicherheit.

Bequeme Mautabrechnung in wenigen Klicks.

Zusätzliche On-Road-Services in Kombination mit der bp + Aral Tankkarte.

Mit einer einzigen Box sind Sie in Österreich, Deutschland und in 12 weiteren europäischen Ländern zuverlässig unterwegs.

So profitieren Sie als Flottenmanager:in: