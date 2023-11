Newsletter-Umfrage

Wie beurteilen Sie den Anmeldeprozess für Ihre bp Komfort Tankkarte? 1 stern 2 sterne 3 sterne 4 sterne 5 sterne

Über welche Themen möchten Sie gerne mehr erfahren? PAYBACK Target Neutral Neue Angebote Neuigkeiten von bp Infos für Fahrer: Informationen und Tipps Sonstige (mit Eingabefeld für Kommentar)

Was schätzen Sie an einem Tankkartenservice am meisten? (bitte maximal 3 auswählen) Tankstellen-Netzwerk Rabatte beim Kraftstoffkauf Kontaktlose Bezahlung Online-Service ACTIVE Technology Sonstige (mit Eingabefeld für Kommentare)

Sonstige Kommentare oder Vorschläge