Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel „Wer fängt den °Punkteturbo?“

1. Veranstalter

Veranstalterin des Gewinnspiels ist die bp Retail Austria GmbH Branch AT, Am Belvedere 10, A-1100 Wien, FN 652922 f.

2. Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Österreich, die im Aktionszeitraum mit ihrer PAYBACK Karte bei einer bp Tankstelle PAYBACK °Punkte sammeln.

3. Aktionszeitraum

Die Aktion ist gültig vom 13.10.2025 bis einschließlich 04.01.2026.

4. Teilnahme und Gewinnmechanismus

Täglich werden 100 Gewinner per Zufallsprinzip ermittelt, die jeweils einen Gewinn in Höhe des zehnfachen Wertes der in ihrer Transaktion gesammelten Bonuspunkte erhalten. Die Ermittlung der Gewinner:innen erfolgt automatisiert über das Kassensystem. Gewinnhöhe beträgt maximal 500 Bonuspunkte.

5. Gewinnbenachrichtigung

Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt direkt auf dem Kassabon. Ein Irrtum ist vorbehalten. Mehrfachgewinne sind möglich.

6. Ausnahmen

Die Aktion gilt nicht für von der Bepunktung ausgenommene Ware*.

*Von der Bepunktung der Ware oder Dienstleistung ausgenommen sind Biodiesel, Heizöl Extraleicht, Erdgas; Autogas, andere als bp oder Castrol Motorölgebinde, Reifen, Batterien, Ersatzteile, KFZ-Dienstleistungen, Prüfdienst, Zeitschriften, Karten, Bücher, Tabakwaren, Telefonwertkarten, Ladebons, Super-Box-Wäsche, Bearbeitungsgebühren, Videoverleih, Gutscheine, Postwertzeichen, Entgelte für Münzgeräte (z.B. Münzstaubsauger, Insektenvorsprüher), AGES-Gebühren, Vignetten, GoBox, TollCollect und andere Maut, Lotto, Toto, Rubbellose, Skikarten, Mietwagenentgelte, Sportwetten, Geldspielautomaten, Pfand. Zusätzlich ausgenommen von der Bepunktung sind alle Käufe bei Automaten-Tankstellen sowie wenn der Endkunde direkt an der Zapfsäule bezahlt.

7. Datenschutz

Im Rahmen des Gewinnspiels werden keine zusätzlichen personenbezogenen Daten erhoben, die über die reguläre PAYBACK °Punkteverarbeitung hinausgehen. Die Datenverarbeitung erfolgt gemäß den Datenschutzbestimmungen von PAYBACK Austria GmbH und bp Retail Austria GmbH Branch AT. Es findet keine Weitergabe an Dritte zu Werbezwecken statt. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter https://www.bp.com/de_at/austria/home/datenschutzerklaerung.html.

8. Haftung

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für technische Störungen, insbesondere im Zusammenhang mit der Kassensystem-Ermittlung oder der Druckqualität des Kassabons.

9. Rechtsweg

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

10. Sonstiges

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit aus wichtigem Grund zu ändern oder vorzeitig zu beenden. Änderungen werden auf der Website bptankstelle.at/PAYBACK bekannt gegeben.