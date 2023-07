Ein süßer Moment mit Vanilla Latte



Sommer, Sonne, Sonnenschein – und ein Vanilla Latte! Lassen Sie sich diesen Sommer mit einem Traum aus Vanille und Kaffee verwöhnen. So wie jedes Jahr gibt es in der heißen Jahreszeit ein spezielles sommerliches Kaffeegetränk in unseren teilnehmenden Wild Bean Cafes. Unser diesjähriger Sommerdrink ist ein herrlicher Vanilla Latte. Die Basis ist ein Latte Macchiatto zubereitet mit Monin Vanille Sirup und verfeinert mit einem Karamell Vanille Kaffeegewürz. Schmeckt einfach verführerisch – genießen Sie diesen süßen Kaffeemoment.