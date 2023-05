Kundenfreundliche Öffnungszeiten

Was Autofahrerinnen und Autofahrer ebenfalls zu schätzen wissen, ist tanken und einkaufen in einem Vorgang – und das ohne Parkplatzprobleme. Einfacher und zeitsparender gehtʼs nicht!

Mit Frische-Konzept



Frische Lebensmittel für unterwegs und zu Hause an 365 Tagen – so lautet das Erfolgsrezept unserer MERKUR inside Shops. Es reicht von Obst und Gemüse über Wurst, Käse, Molkereiprodukte bis zu Getränken, Tiefkühlprodukten und Grundnahrungsmitteln. Auch an eine große Auswahl an Qualitätsweinen wurde gedacht. Ein attraktives Frischblumensortiment rundet dieses Angebot ab.