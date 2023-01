Combo Aktion

Leckere Tomaten-Focaccia mit Poulet

Focaccia ist ein italienisches Fladenbrot vom Feinsten. Unsere Focaccia-Sandwichvariante ist knusprig angebraten, gefüllt mit herzhaften Poulet-Scheiben, aromatischen Tomaten und köstlichem Mozzarella. Knackiger Ruccola und eine leckere Tomatensauce runden den Geschmack harmonisch ab. Schmeckt zwischendurch als Snack oder auch als Hauptgericht für den grossen Hunger. Da läuft einem doch gleich das Wasser im Mund zusammen. Für den Durstlöscher ist eine 0.5 Liter Flasche Rivella im Preis inbegriffen. Hört sich verführerisch an? Probieren Sie doch unsere Combo Aktion am besten gleich aus. En Guete!

Kaffee für jede Tageszeit

Schon der aromatische Duft verbreitet eine angenehme Atmosphäre, und sein Geschmack wird vielerorts geschätzt. Das traditionelle Heissgetränk macht zudem munter und stärkt die Konzentration. Bei uns geniessen Sie vollmundigen Kaffee mit besonders edlem Geschmack. Und: Er wird immer frisch gemahlen – denn so schmeckt er am besten.

Gleichgültig, ob Sie sich für das intensive Erlebnis des Espressos oder den Genuss eines Cappuccinos mit aufgeschäumter Milch entscheiden – hervorragender Kaffee aus 100 Prozent Arabica-Bohnen ist Ihnen sicher! Wählen Sie einfach aus den folgenden Spezialitäten: Kaffee, Espresso, Milchkaffee, Cappuccino, Latte macchiato, Tee, Heisse Schokolade.



Übrigens: Alle Sorten gibt’s auch im praktischen „Coffee to go”-Becher oder dem Wild Bean Cafe Thermobecher für unterwegs. Beim Kauf des Thermobechers ist die erste Befüllung kostenlos, danach erhalten Sie 10 Rp. Rabatt bei jeder Nachfüllung. UTZ zertifiziert Der Kaffee, den Sie in unseren Wild Bean Cafes geniessen, schmeckt nicht nur besonders gut, sondern wurde auch verantwortungsvoll produziert – dafür steht das „UTZ Certified“-Siegel. Erfahren Sie mehr über das weltweite Zertifizierungsprogramm für nachhaltigen Kaffee: https://utz.org/



Süsses & Co

Manchmal ist einfach Zeit für etwas Süsses. Ob Gipfel gefüllt mit einem Branche Cailler oder Donuts gefüllt mit Schokolade oder Vanille – das schmeckt Naschkatzen garantiert. Zum Genuss vor Ort oder auch ideal zum Mitnehmen. Lassen Sie sich einfach verwöhnen!



Gut belegt und fein gefüllt

Unsere Snacks bringen Abwechslung auf Ihren Essensplan. Täglich erhalten Sie leckere, frisch zubereitete Sandwiches in unseren Wild Bean Cafes, warm oder kalt serviert. Passend zur Jahreszeit finden Sie auch immer ein Saisonsandwich in unserem Angebot.



Wie wäre es mit einem Thon-, Schinken- oder Salami-Baguette? Oder unseren gefüllten Paninis – warm aus dem Ofen besonders lecker. Käseküchlein oder Wienerli im Teig sind eine köstlich kleine Zwischenmahlzeit.

Auch Vegetarisches steht selbstverständlich auf dem Programm. Schon mal unser knuspriges Mehrkornbaguette mit Käse oder das Tomaten-Mozzarella Panino probiert? Man sieht sich!



Kleine Geschichte des Kaffees

Wer hätte gedacht, dass die Londoner Börse einst ein Kaffeehaus war? Und tatsächlich wurden die Laufburschen bis vor kurzem noch «Waiter» (Kellner) genannt (reichlich überbezahlte Kellner). Die berühmte Französische Revolution fand ihren Anfang in einem Kaffeehaus. Im Juli 1789 sprang Camille Desmoulins im Palais Royal Café auf einen Tisch und rief die Menge zum Aufstand gegen die französische Aristokratie auf. Vincent van Gogh verbrachte viel Zeit in Kaffeehäusern und sagte einmal: „Ich habe versucht, den Gedanken auszudrücken, dass das Café ein Ort ist, an dem man verrückt werden kann.“ Weltweit gibt es heute mehr als eine Milliarde Kaffeetrinker auf der Erde. Der Rest weiss nicht, was er verpasst.



Essen retten – Überraschungsportion sichern

Ein gefülltes Sandwich, Brot, Obst und Gemüse oder Eier, die nicht verkauft wurden, müssen nicht weggeschmissen werden. Über Too Good To Go bieten bp Stationen Leckeres in preiswerten Überraschungsportionen. Zum Wohle Ihres Portemonnaies und dem des Planeten.