Internationaler Frauentag

Der Internationale Frauentag ist ein weltweiter Tag, an dem die sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Errungenschaften von Frauen gefeiert werden – und gleichzeitig das Bewusstsein dafür geschärft wird, dass Geschlechtergleichheit noch nicht in allen Lebensbereichen erreicht wurde. Gleichheit ist nicht ein Thema, das nur Frauen betrifft, sondern eine essenzielle Frage für die Entwicklung unserer Gesellschaft, Wirtschaft und ebenso für bp. Anlässlich des Internationalen Frauentages finden an bp Standorten weltweit Aktivitäten statt.

Karriere-Programme

Die Vielfalt in der Belegschaft zu stärken und zu fördern, beschäftigt bp an allen Tagen des Jahres. Für Frauen gibt es unter anderem das 'Women´s Development Offer'. Dieses Angebot unterstützt sie dabei, die eigenen Ziele auf ihrem Karriereweg voranzutreiben. In den sieben Module geht es unter anderem um Selbstbewusstsein, Authentizität und Konfliktbewältigung. An den Workshops kann weltweit teilgenommen werden. Sie werden von weiblichen Führungskräften durchgeführt. Dabei bauen die Frauen ein weltweites Netzwerk auf, in dem sie ihre Erfahrung mit Kolleginnen teilen können und dass ihnen die Möglichkeit zu einem vielseitigen Austausch bietet.