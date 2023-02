Kurzvorstellung bp

Die bp Gruppe gehört mit 65.900 Mitarbeitenden in über 65 Ländern auf allen Kontinenten zu den größten Energieunternehmen der Welt.

Rund um den Globus sind wir in der Exploration, Produktion, Verarbeitung, dem Handel und dem Vertrieb von Erdöl aktiv. In Deutschland sichern wir mit unseren Marken bp, Aral und Castrol Tag für Tag die Mobilität und Energieversorgung von Millionen von Menschen. Dazu entwickeln, verarbeiten und vertreiben unsere rund 4.000 Mitarbeitenden hochwertige Mineralölprodukte. Mit einem Umsatz von 29 Milliarden Euro (2021) in Deutschland gehört bp zu den führenden Wirtschaftsunternehmen hierzulande. bp hat in Deutschland eine lange Tradition: 1904 entstand die Deutschen Petroleum-Aktiengesellschaft (DPAG), aus der heraus sich in den folgenden Jahrzehnten die heutige bp Europa SE mit ihren unterschiedlichen Geschäftsfeldern entwickelte.bp betreibt in Deutschland das zweitgrößte Raffineriesystem. In die Anlagen investieren wir fortlaufend, um so sicher und effizient zu arbeiten. In unseren Raffinerien produzieren wir nicht nur Kraftstoffe und hochwertige Schmierstoffe, sondern auch Vorprodukte für die chemische Industrie. Rohöl findet sich damit in vielen Alltagsgegenständen wider, zum Beispiel in Computergehäusen, Frischhaltefolien, Smartphones und in vielen Kosmetik- und Pharmaprodukten.Wir bei bp wollen fossile Brennstoffe künftig noch effizienter nutzen und die Mobilität der Zukunft mitgestalten. Daher forschen wir in unserem Kraftstoffforschungszentrum in Bochum an den Kraftstoffen der Zukunft. So haben wir im Jahr 2016 europaweit eine neue Produktgeneration im Kraftstoffgeschäft eingeführt. Die neuen Kraftstoffe entfernen erstmals auch in den Aral Basiskraftstoffen bestehende Verschmutzungen im Motor und verhindern gleichzeitig die Anreicherung neuer Ablagerungen. Diese Reinigungswirkung der Aral Qualitätsstoffe wurde zuletzt auch von den unabhängigen Tester:innen des TÜV Rheinland bestätigt.Darüber hinaus investiert bp in Geschäftsbereiche mit Wachstumspotenzial. Den Kern bildet dabei die Frage, wie sich Kundenwünsche entwickeln oder wo es neue Technologien auch außerhalb unserer Branche gibt, die wir für unser Geschäft nutzen können. Im Shopgeschäft setzt Aral auf die Kooperation mit REWE. Bis zum April 2022 haben bereits über 700 Stationen im gesellschaftseigenen Tankstellennetz das Vertriebsformat 'REWE To Go' erhalten. In den nächsten Jahren sollen es mehr als 1.000 werden. Im Mittelpunkt stehen ein deutlich ausgeweitetes Angebot an frischen und frisch zubereiteten, qualitativ hochwertigen Lebensmitteln sowie ein breiteres Angebot an warmen Speisen.bp versteht sich als aktiver Teil der Gesellschaft. Wir engagieren uns für Bildung und die Stärkung von bürgerschaftlichem Engagement. Das Unternehmen verdoppelt über das internationale Spendenprogramm 'Matching Fund' Zeit- und Geldspenden der Mitarbeitenden. Seit 2014 unterstützt bp den Deutschen Behindertensportverband e.V. Unter anderem haben wir im Jahr 2016 die paralympischen Athleten bei den Paralympics in Rio de Janeiro begleitet. bp setzt auch hier auf ein langfristiges Engagement und hat den Deutschen Behindertensportverband e.V. bis zum Jahr 2021 als Co-Förderer unterstützt.bp nimmt mit seinen drei Marken bp, Aral und Castrol Spitzenpositionen im deutschen Kraft- und Schmierstoffmarkt ein. Erfahren Sie hier mehr über die Marken Aral und Castrol