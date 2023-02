Weitere Marken

Mit unserer Marke Aral sind wir Marktführer im deutschen Tankstellengeschäft. Bundesweit betreiben wir rund 2.400 Aral-Stationen und versorgen täglich mehr als zwei Millionen Menschen mit hochwertigen Kraftstoffen an der Zapfsäule, Services rund ums Auto und Produkten in den Aral-Shops.

Unsere innovativen Kraftstoffe werden in unserem Forschungszentrum in Bochum entwickelt. Mit den beiden Premium-Kraftstoffen 'Aral Ultimate 102' und 'Aral Ultimate Diesel' stellen wir unsere Kompetenz im Bereich Forschung und Innovation seit Jahren unter Beweis – auch die Teams der Deutschen Tourenwagen-Masters DTM vertrauen auf unser 'Aral Ultimate 102' als Rennkraftstoff. Doch wir wollen immer noch besser werden. Deshalb forschen wir weiter – auch an alternativen Kraftstoffen wie Autogas, Erdgas, Wasserstoff oder Biokraftstoffen.



Doch Aral ist nicht nur im Kraftstoffmarkt spitze: Wussten Sie, dass in Deutschland niemand mehr Coffee-to-go verkauft als Aral? Rund 30 Millionen Heißgetränke gehen jährlich über die Theken in unseren Shops und PetitBistros. Und auch dank unserer leckeren Snacks behaupten wir uns als gefragter Unterwegs-Versorger der Deutschen und haben uns unter den Top Ten der Systemgastronomie-Anbieter etabliert.



'Alles super' – das bestätigen uns nicht nur zufriedene Kund:innen, sondern auch Auszeichnungen wie die 'Most Trusted Brand', zu der wir schon vielfach von Reader's Digest gekürt wurden. Eine Wertschätzung wie diese verstehen wir als Verpflichtung gegenüber unseren Kund:innen.



Wollen Sie mehr über Aral wissen? Dann besuchen Sie die Aral-Webseite unter www.aral.de.

Castrol – Schmierstoffe für Industrie und Mobilität