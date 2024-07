Besuche uns am Tag der Ausbildung 2024 in unserer Raffinerie Gelsenkirchen und erhalte spannende Einblicke in unsere Ausbildungsberufe und lerne unsere Ausbilder:innen, Auszubildenden und dual Studierenden kennen. Sie können dir aus eigener Erfahrung berichten, wie die Ausbildung oder das duale Studium bei bp aussieht. Außerdem hast du die Möglichkeit, unsere Ausbildungswerkstätten für unsere technischen und chemischen Ausbildungsberufe zu erkunden und kannst bei spannenden Experimenten und praktischen Aufgaben zuschauen, die dich in den jeweiligen Ausbildungsberufen erwarten. Bei einer Werksrundfahrt hast du die Möglichkeit, unsere Raffinerie kennenzulernen – für den kleinen Hunger und Durst sind wir natürlich auch vorbereitet und haben Snacks und Getränke. Wir freuen uns auf deinen Besuch!