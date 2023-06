Chemikant:in (m/w/d)

Du interessierst dich für Chemie, willst aber lieber im Betrieb als im Labor arbeiten? Als Chemikant:in steuerst und überwachst du die Produktionsanlagen, zum Beispiel in einer Raffinerie. Mithilfe moderner, computerunterstützter Prozessleitsysteme greifst du aktiv in den Produktionsablauf ein. Du entnimmst Proben, analysierst diese und sorgst so für eine gleichbleibende Qualität.