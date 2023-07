Bachelor of Arts Management & Digitalisierung (m/w/d)

Neben Einsätzen in Bereichen wie Beschaffung, Marketing und Vertrieb sind vor allen Dingen im fortgeschrittenen Verlauf des Studiums Projekteinsätze mit ganzheitlichen Aufgabenspektren möglich. Dies versetzt Dich in die Lage, frühestmöglich Verantwortung zu übernehmen. Zudem kannst Du gezielt das in der Hochschule angeeignete Wissen einbringen. Neben Deinen praktischen Einsätzen im Unternehmen studierst Du an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management in Essen.