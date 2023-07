Bachelor of Engineering – ETS – Elektrotechnik (m/w/d)

Bachelor of Engineering – Engineering technischer Systeme (ETS) – Elektrotechnik (m/w/d), Standort Gelsenkirchen



Als Elektrotechniker:in in einer Raffinerie übernimmst du Verantwortung für Systeme, die zum Betrieb und zur Steuerung komplexer Produktionsprozesse notwendig sind. Dies umfasst z. B. die elektrische Energieversorgung der Raffinerie, Automatisierungs- und Prozessleitsysteme, Analysentechnik oder die Projektabwicklung. Ein ausgeprägtes Verständnis für Technik, deine Kreativität und Teamwork sind dabei deine wichtigsten Arbeitswerkzeuge.

Dein duales Studium bereitet dich perfekt auf den Berufsalltag als Elektrotechniker:in vor. Zu Beginn eignest du dir Grundlagenwissen in Mathematik, Physik sowie Gleichstrom- und Wechselstromtechnik an. Im Laufe des Studiums wirst du Expert:in für Digitaltechnik, elektrische und elektronische Bauelemente und Mess- und Regelungstechnik. Zusätzlich zum Studienschwerpunkt Elektrotechnik können weitere Wahlpflichtmodule aus angrenzenden Fachgebieten belegt werden.

Dein Semester ist in zwei Hälften aufgeteilt: Du studierst an der Hochschule Osnabrück am Campus in Lingen und arbeitest anschließend im Betrieb in Gelsenkirchen. Dabei bist du direkt Teil des Teams und entdeckst neue Zusammenhänge zwischen Theorie und Praxis.