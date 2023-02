Wer sich in ein Flugzeug setzt, produziert derzeit durchschnittlich 206 Gramm CO2 pro geflogenem Kilometer. Mit bps Bio-Kerosin könnte dieser Ausstoß deutlich sinken. Biokraftstoffe neuester Generation sowie synthetische Kraftstoffe können einen erheblichen Beitrag dazu leisten, den Verkehr in der Luft, auf dem Meer oder auf der Straße zu dekarbonisieren. Auf dem Weg zu einem flächendeckenden Einsatz dieser Kraftstoffe investiert bp in neue Produktionsverfahren und Anlagen und setzt auf Frittenfett.



Mit weltweit steigenden Bevölkerungszahlen gewinnen Mobilität und Logistik immer mehr an Bedeutung: Die Dekarbonisierung des Verkehrssektors wird damit zur zentralen Aufgabe von Industrie, Politik und Gesellschaft. Hierbei können wir nicht nur auf eine Lösung – und auch nicht allein auf neue Lösungen – hoffen: Auch die CO 2 -Emissionen der bereits eingesetzten Kraftstoffe müssen stetig reduziert werden. Das kann mit nachhaltigen Kraftstoffen für den Flugverkehr und die Straße gelingen.

Nachhaltige Flugkraftstoffe: Vom Frittenfett bis zu synthetischen Kraftstoffen Die Menschen fliegen mehr denn je – deshalb bietet gerade die Luftfahrt großes Potenzial für den Einsatz unterschiedlicher Arten nachhaltiger Kraftstoffe. Dieser Bereich der Mobilität ist im Vergleich zum Straßenverkehr eher schwer zu dekarbonisieren. SAF (aus dem Englischen: Sustainable Aviation Fuels, also nachhaltige Flugkraftstoffe) können den CO 2 -Ausstoß in der Luftfahrt deutlich reduzieren. Und gemeinsam mit den Fluggesellschaften können wir sie über die bestehende Infrastruktur bereits erfolgreich einsetzen. SAF können als b-SAF auf biogener Basis – zum Beispiel mit Frittenfett – hergestellt werden. Auch eine synthetische Herstellung von Kraftstoffen, den sogenannten e-SAFs, über chemische Prozesse, ist möglich.

bp arbeitet heute bereits mit rund 50 Flughäfen zusammen. Damit gehören wir zu den führenden Anbietern von Flugkraftstoffen und -dienstleistungen in Deutschland. Diese starke Position nutzen wir, um den Einsatz nachhaltiger Flugkraftstoffe in Deutschland weiter voranzutreiben.

Bio-Kerosin mit Frittenfett: Schon heute nachhaltig abheben Im Januar 2022 konnten wir bereits mit der Produktion von b-SAF aus gebrauchtem Pflanzenöl starten. Bei der Anlage in Lingen handelt es sich um die erste Produktionsstätte für b-SAF im industriellen Maßstab in Deutschland. Außerdem werden wir zusammen mit unserem Partner Neste bis 2026 über 800 Millionen Litern b-SAF an DHL Express liefern. Wir wollen die Produktion und Vermarktung von (modernen) Biokraftstoffen weltweit steigern. Unser Ziel ist es, bis 2030 führender Vermarkter von SAF mit einem Anteil von 20 Prozent am weltweiten Absatz zu sein. E-Fuels: Der Antrieb von morgen Neben der Weiterentwicklung erdölbasierter Kraftstoffe forscht bp an zukünftigen Energieträgern, die unserem Klima zugutekommen. Dazu gehören auch die durch Power-to-X-Technologien hergestellten e-SAF : Als künstlich hergestellte Öle können sie fossiles Kerosin in Zukunft ersetzen. Ihren Einsatz hat bp bereits erfolgreich erprobt.