BioMates: Bio-Öl für CO₂-ärmeren Verkehr

Die Herangehensweise von BioMates basiert auf innovativen Umwandlungstechniken für Nicht-Nahrungspflanzen. In einem ersten Schritt ('ablative Schnellpyrolyse') soll die Biomasse zunächst zu so genanntem 'Bioöl' umgewandelt werden. In der späteren Realisierung soll dieser Prozess möglichst direkt beim landwirtschaftlichen Erzeuger erfolgen.



Nachfolgend soll das Bioöl mittels milder Hydrierung zu definierten Intermediaten, also Zwischenprodukten zum Einspeisen in die Raffinerie, umgesetzt werden. Dieser Schritt sollte direkt in der Nähe der Raffinerien erfolgen, die später diese Intermediate einsetzen sollen. Dies ermöglicht wichtige Synergieeffekte, insbesondere durch Nutzung von Überschuss-Wasserstoff aus der Raffinerie für die katalytische Hydrierungsreaktion. Dieser Reaktionsschritt ist letztlich dafür verantwortlich, dass das Bioöl in Intermediate mit genau festgelegten Eigenschaften überführt wird: die 'Bio-based Intermediates', kurz 'BioMates'.