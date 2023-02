Unsere Strategie

Ziel 16: Biodiversität verbessern



Unser Ziel 16 ist es, durch unser Handeln einen positiven Einfluss auf die Wiederherstellung, den Erhalt und die Verbesserung der Biodiversität an unseren Standorten zu nehmen.



Wir werden dies tun, indem wir unsere Position zu Biodiversität in die Tat umsetzen. Dabei erwarten wir, dass ab 2022 alle neuen bp Projekte, die in den entsprechenden Geltungsbereich fallen, über Pläne verfügen, die auf eine positive Nettoauswirkung (Net Positive Impact - NPI) abzielen; Ziel ist es, 90 Prozent der Maßnahmen innerhalb von fünf Jahren nach Projektgenehmigung umzusetzen. Außerdem wollen wir die Artenvielfalt an unseren großen Betriebsstandorten verbessern und Projekte zur Wiederherstellung der Biodiversität ebenso wie Projekte zur nachhaltigeren Nutzung natürlicher Ressourcen in den Ländern unterstützen, in denen wir derzeit oder in Zukunft investieren.



Wir werden auch weiterhin mit anderen, einschließlich unserer Joint Ventures, zusammenarbeiten, um gemeinsame Maßnahmen zur Biodiversität zu beeinflussen und zu fördern.