  5. Reportagen zu bp Geschäftsbereichen

Reportagen zu bp Geschäftsbereichen

Videoclips über einzelne Geschäftsbereiche: Air bp, Castrol Marine, Logistik, Raffinerie und Tankstelle.
Rohrleitungen Tanklager Wilhelmshaven

Logistik Film: Der Weg des Öls

Tankschiff im Hafen

Castrol Marine Film: Schiffsinspektion

Bildcollage Flugzeuge und Air bp Tankwagen

Air bp Film: Über Privatpiloten und große Fluglinien

Abfüllhalle mit Castrol Motoröl-Flaschen auf einem Fließband

Getriebeöl: Von der Entwicklung bis zum Kunden

Forschungsmitarbeiterin bei einem Test

Forschung und Entwicklung bei bp in Deutschland

Windkraftanlage von unten fotografiert

Industrieschmierstoffe: Ölwechsel in luftiger Höhe