  1. Home
  2. Presse
  3. Mediathek
  4. Videobeiträge
  5. Reportagen zu bp Geschäftsbereichen
  6. Getriebeöl: Von der Entwicklung bis zum Kunden

Getriebeöl: Von der Entwicklung bis zum Kunden

bp beliefert von Hamburg aus die Welt mit Schmierstoffen für Getriebe und Achsen. Auch Motorenöle der Marken Aral und Castrol werden hier produziert. Aber wie entstehen Sie, wie kommen sie zum Kunden und wie werden sie eingesetzt?

Während Außendienstmitarbeiter Björn Schievelbein eine Schulung zu einem neuen Schmierstoff abhält wird bei AutoNova in Glinde bei Hamburg gleichzeitig ein Fahrzeug in die Werkshalle gefahren… Folgen Sie uns auf unserer Reise: Getriebeöl – von der Entwicklung bis zum Kunden.

Bildcollage: Lufthansa-Maschine und Privatflieger zwischen zwei Air bp Tankwagen

Air bp Film: Über Privatpiloten und große Fluglinien

Labor-Mitarbeiterin beim Testen von Industrieschmierstoffen in Hamburg-Neuhof

Forschung und Entwicklung bei bp in Deutschland

Leitungen & Ventile an der NWO-Pipeline

Logistik Film: Der Weg des Öls