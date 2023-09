CO2*-Emissionsmanagement mit bp Target Neutral

bp Target Neutral verfolgt in erster Linie einen Offsetting-Ansatz für das Ausgleichen von CO 2 -Emissionen und hat für bp eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen entwickelt, die gewerblichen Kunden von bp auf dem Weg zur Erreichung ihrer Ziele im Emissionsmanagement geholfen haben.



Wie wir Ihre CO 2 -Emissionen ausgleichen

Um Ihre CO 2 -Emissionen auszugleichen, kaufen wir Emissionsgutschriften aus einem weltweiten Portfolio von Projekten zur CO 2 -Reduzierung und lösen diese ein. Wir arbeiten in Übereinstimmung mit dem International Carbon Reduction and Offset Accreditation (ICROA) Code of Practice, der Standards für Ausgleich von CO 2 -Emissionen und das Emissionsmanagement festlegt. Seit 2006 hat bp Target Neutral gewerblichen Kunden von bp insbesondere geholfen, Millionen von Tonnen an CO 2 -Emissionen auszugleichen.

