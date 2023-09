Die Veranstaltungsbranche gehört zu den Verursachern von CO 2 -Emissionen. Eine Veranstaltung trägt nicht nur durch das Catering, die Energieversorgung der Räumlichkeiten usw. zum CO 2 -Ausstoß bei, sondern auch durch die mit der Durchführung von Veranstaltungen verbundenen CO 2 -Emissionen, wie z. B. durch die An- und Abreise. bp Target Neutral hat ein Toolkit und einen CO 2 -Emissionsrechner entwickelt, um gewerblichen Veranstaltern zu helfen, eine Veranstaltung mit geringeren CO 2 -Emissionen durchzuführen.



Dieses Toolkit beginnt mit Tipps zur Planung einer Veranstaltung mit geringeren CO 2 -Emissionen, gefolgt von einer schrittweisen Anleitung zum CO 2 -Emissionsrechner. Das Toolkit enthält eine Reihe von Tipps zur Verringerung der CO 2 -Emissionen Ihrer Veranstaltung mit Ideen zur Reiseplanung, zum Catering, zum Bodentransport, zu Ausstellungsmaterialien und zu Kunststoffen. Darüber hinaus enthält der Leitfaden Einzelheiten darüber, wie die verbleibenden CO 2 -Emissionen durch den bp Target Neutral-Service ausgeglichen werden können, nachdem Maßnahmen zur Reduzierung der Veranstaltungsemissionen ergriffen wurden. Laden Sie das Toolkit und den dazugehörigen CO 2 -Emissionsrechner für Veranstaltungen hier herunter.