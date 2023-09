Tankkarten für Fuhrparkmanager

bp und Aral haben ein integriertes intelligentes Tankkarten- und CO 2 -Emissionsmanagement-Programm mit drei Funktionen eingeführt, die zusammenwirken. Die Inhaber:innen der bp + Aral, bp Plus- und Komfort-Tankkarten können:

Zugang zu einem Softwareprogramm erhalten, das die Daten der Tankkarte sammelt und analysiert, um die CO 2 -Emissionen der einzelnen Fahrzeuge zu ermitteln

ein Online-Training nutzen, um die Fähigkeiten der Flottenfahrer:innen im Hinblick auf einen effizienteren Kraftstoffverbrauch zu verbessern

die verbleibenden CO 2 -Emissionen der Flotte ausgleichen.

Dieses Paket bietet ein CO 2 -Emissionsmanagement-Tool für Fuhrparkmanager:innen und kann vollständig in die bestehenden Unternehmensprozesse sowohl von großen Unternehmen mit einer umfangreichen Flotte als auch von kleineren Unternehmen mit nur wenigen Fahrzeugen integriert werden.