Unsere Ambition: NetZero-Unternehmen bis 2050

NetZero operative Tätigkeiten

Wir wollen NetZero auf absoluter Basis bei unseren gesamten Betriebsaktivitäten bis spätestens 2050 erreichen. Hier geht es sowohl um unsere direkten Emissionen (Scope 1), die beispielsweise bei der Öl- und Gasförderung und in unseren Raffinerien entstehen, als auch indirekte CO 2 -Emissionen aus zugekaufter Energie (Scope 2). Als Zwischenziel bis hin zu NetZero wollen wir 20 Prozent dieser CO 2 -Emissionen aus Scope 1 und 2 bis 2025 senken und 50 Prozent bis 2030 1.

1 Im Vergleich zum Basisjahr 2019.