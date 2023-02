Klimaneutrale Schmierstoffe von Castrol

Wir bewerten den CO 2 -Fußabdruck jedes neuen Netto-Null-Schmierstoffs und verpflichten uns, die CO 2 -Emissionen unseres Produktes während seines gesamten Lebenszyklus zu reduzieren – einschließlich der mit der Produktion, Verpackung und Vertrieb verbundenen Emissionen. Die verbleibenden CO 2 -Emissionen gleichen wir dann aus, indem wir Emissionsgutschriften aus Projekten auf der ganzen Welt kaufen, deren Ziel es ist, Treibhausgase (GHG) zu reduzieren oder zu vermeiden. Neben der Reduzierung oder Vermeidung von CO 2 -Emissionen zielen diese Projekte darauf ab, den Gemeinschaften, denen sie dienen, auch wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische Vorteile zu verschaffen.



Zu den derzeit verfügbaren Netto-Null-Produkten von Castrol gehören unter anderem: