Die rund 1.100 Portalwaschanlagen an den gesellschaftseigenen Aral Tankstellen sind auf einen sehr sparsamen Einsatz von Frischwasser ausgelegt und sorgen so für einen schonenden Umgang mit dieser Ressource. Durch die Verwertung von aufbereitetem Brauchwasser können während eines Waschvorgangs 80 bis 90 Prozent des Frischwasserverbrauchs vermieden werden.



Der gesamte Wasserverbrauch einer durchschnittlichen Portalwaschanlage liegt je nach Programm der gewählten Autowäsche zwischen 200 und 300 Liter. Somit werden pro Fahrzeugwäsche lediglich zwischen 20 und 40 Liter Frischwasser benötigt – ein sehr niedriger Wert. Angesichts von rund 15 Millionen Autowäschen an Aral Tankstellen pro Jahr entspricht das einer durchschnittlichen Ersparnis an Frischwasser von (15 Millionen x 220 Liter) 3,3 Milliarden Liter. Damit könnten rund 73.500 Einwohner (2016: 123 Liter Wasserverbrauch pro Einwohner und Tag; entspricht 44.895 Liter im Jahr) in Deutschland für ein Jahr mit Frischwasser versorgt werden.



Darüber hinaus konnte die Anzahl der Wartungseinsätze an den Waschanlagen vor Ort durch den Fernwartungszugriff per Internet reduziert werden. Mehr als vier Prozent der jährlichen Wartungseinsätze konnte auf diesem Weg gelöst werden. Bei einer durchschnittlich zurückgelegten Fahrdistanz pro Wartungseinsatz von 40 Kilometern bedeutet dies eine jährliche Einsparung von gefahrenen Kilometern im fünfstelligen Bereich. Dies vermeidet nicht nur CO 2 -Emissionen, sondern senkt auch die Wartungskosten.