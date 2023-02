Benzin- und Dieselkraftstoffe, die CO 2 -Emissionen einsparen, können eine entscheidende Rolle bei der Energiewende im Verkehr spielen. Mit den neuen Kraftstoffen Aral Futura Super 95 und Aral Futura Diesel zeigen wir, was innerhalb der bestehenden Kraftstoffnormen schon heute möglich ist: Beide Kraftstoffe sparen mindestens 25 Prozent CO 2 -Emissionen im Vergleich zu rein fossilen Kraftstoffen ein. Sie enthalten wenigstens 30 Prozent hochwertige erneuerbare Kraftstoff-Komponenten, inklusive eines erheblichen Anteils an Biokomponenten. Vorerst sind sie an je einer Aral Tankstelle in Berlin und einer in Düsseldorf für Kunden erhältlich und werden auf dem Markt getestet.