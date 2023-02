Biojet: von der Mülltonne in den Flugzeugtank

Bei bp wird Abfall zum wichtigen Rohstoff. Die Flugtreibstoffsparte Air bp bietet mit ihrem Biojet eine Kraftstoffalternative aus nachhaltigen und erneuerbaren Rohstoffen.





Darunter sind gebrauchtes Speiseöl und Abfälle aus Hausmüll oder der Forstwirtschaft. Den nachhaltigen Kraftstoff (Sustainable Aviation Fuel) liefert das Unternehmen unter der Marke bp Biojet an Fluggesellschaften und Flughäfen. Sein Vorteil: Biojet kann wie konventionelle Flugkraftstoffe über die bestehende Infrastruktur getankt werden. Für die klimafreundlichere Alternative braucht es also keinerlei technische Veränderungen.

Weniger Treibhausgasemissionen im Flugverkehr

bp Biojet reduziert die Treibhausgasemissionen über den gesamten Lebenszyklus des Produkts um bis zu 80 Prozent im Vergleich zum branchenüblichen fossilen Flugzeugtreibstoff. Ganz im Sinne der International Air Transport Association (IATA): Sie strebt für 2020 ein Nullwachstum der CO 2 -Emissionen und bis 2050 eine Reduzierung um 50 Prozent an.

Air bp liefert Sustainable Aviation Fuel (SAF) seit dem Jahr 2010 und hat bis heute 16 Flughäfen und 20 Kunden weltweit damit versorgt. In Deutschland liefert das Unternehmen Bio-Kerosin seit Ende 2019 aus – beispielsweise für Transportflüge des Airbus A300-600ST Beluga von Hamburg.



Wie wird aus Hausmüll Flugkraftstoff?

Für bp Biojet werden nutzbare Abfälle gesammelt und einzelne Bestandteile daraus recycelt. Aus ihnen entsteht in einem speziellen Verfahren ein hochwertiges synthetisches Produkt: sogenanntes synthetische Kerosin. Dies wird in Verbindung mit regulärem Flugtreibstoff passend abgemischt und das fertige Produkt an die Flughäfen geliefert. Im letzten Schritt gelangt es dann direkt in die Tanks der Maschinen.

Meilenstein

2016 hat bp als erster Anbieter nachhaltigem Flugkraftstoff über ein bestehendes Hydranten-Betankungssystem kommerziell vertrieben. Erster Versorgungspunkt war der norwegische Flughafen Oslo.