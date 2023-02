Sprachlose Elite? – Wie Unternehmer Politik und Gesellschaft sehen

Unternehmer sind, ob weiblich oder männlich, nahezu übereinstimmend der Auffassung, dass bislang kein gleichberechtigter Zugang in Spitzenpositionen der deutschen Wirtschaft existiere. Dennoch spricht sich die überwiegende Mehrheit - wiederum: gleichviel ob weiblich oder männlich - von ihnen gegen eine Frauenquote aus. Betont wird, dass Führungspositionen zuallererst aufgrund von Leistung beziehungsweise Qualifikation verteilt werden sollten. Insofern sei die Quote „eine der größten Beleidigungen von Frauen überhaupt“. Das Gros der Unternehmer sieht in gesetzlichen Vorgaben hierzu einen Eingriff in die unternehmerische Freiheit. Es herrscht die Überzeugung, dass „ein Unternehmer doch seinen Laden so führen“ müsse, „wie er das auch für richtig hält“. Infolgedessen wird die Quote als Beispiel genommen für die „Regulierungswut“, der man gegenwärtig „ausgesetzt“ sei. Im Übrigen gibt man sich fortschrittsoptimistisch und gewiss, dass der Frauenanteil in den Unternehmen in den nächsten Jahren erheblich steigen werde - auch ohne Quote.

Fotocredit: © PhotographyByMK / shutterstock