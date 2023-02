Paralympisches Engagement

Die Athlet:innen des DBS wurden bei der Vorbereitung und Teilnahme an den Paralympics 2021 in Tokio unterstützt.

bp hat den Deutschen Behindertensportverband und die Deutsche Paralympische Mannschaft bereits in den Jahren 2015 und 2016 bei der Vorbereitung und Teilnahme an den Paralympics 2016 in Rio de Janeiro unterstützt.

Die Partnerschaft war bis einschließlich 2021 ein weiterer Baustein des umfassenden gesellschaftlichen Engagements der bp.