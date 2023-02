Inspiration für alle

Die Leistungen der paralympischen Athlet:innen sind außergewöhnlich. Sie trainieren leidenschaftlich, haben Mut und streben stets nach Bestleistung. Werte, die bp teilt.

bp leistete als Teil der Gesellschaft einen aktiven Beitrag für eine funktionierende Gemeinschaft. Die Partnerschaft mit dem Deutschen Behindertensportverband und der Deutschen Paralympischen Mannschaft war ein Baustein des umfassenden gesellschaftlichen Engagements von bp.

Als Gründungsmitglied der 'Charta der Vielfalt' sind die Themen 'Diversity and Inclusion' fest in den Werten von bp verankert. Diese beinhalten eine offene, vorurteilsfreie Unternehmenskultur, die menschliche Vielfalt bewusst einbezieht und wertschätzt. Mit der Partnerschaft sollen die besonderen Leistungen der paralympischen Athlet:innen verstärkt in das öffentliche Bewusstsein rücken.

Denn die paralympischen Athlet:innen streben stets nach Bestleistung in ihrem Sport und meistern ihre persönlichen Herausforderungen mit großer Entschlossenheit. Sie sind Vorbilder für echte Motivation und zeigen, wie Ziele mit Mut und Willenskraft verfolgt werden. Davon können auch Unternehmen und ihre Mitarbeitenden lernen.