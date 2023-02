Die Paralympischen Spiele in Rio de Janeiro begeisterten die Menschen. David Behre startete zum Beispiel in seinen Disziplinen in der Startklasse T43. Doch was steckt hinter diesen Startklassen?

Copyright: Bob Martin for OIS/IOC. Handout image supplied by OIS/IOC Bei den unterschiedlichsten Klassifizierungen und Einteilungen der Behinderungen den Überblick zu behalten, ist gar nicht so einfach. Doch spielen diese eine bedeutende Rolle. Die Unterschiede bei den Voraussetzungen zur Ausübung einer Sportart sind besonders individuell und vielfältig. Um gerechte Wettkämpfe zu ermöglichen wurde deshalb ein umfangreiches Klassifizierungssystem entwickelt. Insgesamt gibt es bei den diesjährigen Paralympischen Spielen 528 Entscheidungen in 23 Sportarten. In welcher Klasse die Sportler:innen starten, entscheiden professionell ausgebildete Klassifizierer in medizinischen und technischen Aspekten. Generell wird in sechs Wettkampfklassen unterteilt: Beeinträchtigung der Sehfähigkeit

Intellektuelle Beeinträchtigung

Ataxie, Athetose und Muskelhypotonie (Mangel an Muskelstärke und Muskelspannung)

Kleinwuchs

Amputation oder Fehlbildung von Gliedmaßen

Beeinträchtigung der Muskelkraft oder der passiven Beweglichkeit Wenn Sie es genauer wissen möchten: