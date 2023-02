Die bp Kampagne 'The Energy Within' geht in die Fortsetzung. Und wieder mit dabei ist Paralympics-Sieger David Behre. Der zweite Film mit dem Titel 'Fearless' – nach 'Running Man' (2016) – erzählt eindrucksvoll, wie ihn nach seinem Unfall vor genau zehn Jahren seine Willenskraft zu neuen Zielen antrieb und wer ihm dabei maßgeblich geholfen hat. Diese innere Energie war und ist es, die ihn motiviert, Spitzenleistungen zu erzielen. Der Film vermittelt dies in packender Atmosphäre und großen Bildern. Die entspannte Stimmung am Set trug dazu bei, David Behre authentisch im Clip zu erleben