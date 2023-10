Energieeffizienz und Reduzierung von Emissionen

bp arbeitet permanent daran, die Energieeffizienz ihrer Raffinerien in Deutschland zu verbessern und Emissionen zu reduzieren. Die Verbesserung des Eigenbedarfs von Energie hat dabei nicht nur einen Umweltaspekt, sondern erhöht gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit der Anlagen.

Die bp Expert:innen in den Raffinerien in Gelsenkirchen und Lingen konnten in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte realisieren, um Energie einzusparen sowie CO 2 - und andere Emissionen zu senken. Wie die gesamte deutsche Raffineriebranche sind die bp Raffinerien im internationalen Vergleich besonders effizient und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Energieeinsparung in Deutschland. Aber es sind auch weitere Maßnahmen in der Planung.

Die bp Raffinerie in Gelsenkirchen kann durch einen neuen Erdgasanschluss im Werksteil Scholven vermehrt das klimaschonendere Erdgas als Heizgas einsetzen. Durch eine neue Fackelgasrückgewinnung können künftig Fackelaktivitäten reduziert und Energie eingespart werden. Mit dem Großprojekt Steam & Water optimiert bp die Energieversorgung seit 2020 weiter. Durch das Modernisierungsprogramm sollen pro Jahr 567.000 Tonnen eingespart werden. Eines der Kernprojekte ist die Realisierung von vier neuen Hochdruck-Dampfkesseln und einer neuen Wasseraufbereitungsanlage. Zudem soll verstärkt der Bezug von Strom aus erneuerbaren Quellen möglich werden. In Lingen wurden Projekte zur Nutzung von Abwärme, einer optimierten Dampferzeugung und einer effizienteren Wasserstoffversorgung umgesetzt. Beide Raffinerien sind Mitglieder in Energieeffizienznetzwerken.

Es gibt darüber hinaus Projekte, bei denen bp neue Wege beschreitet und etwas weiter in die Zukunft blickt. bp plant den Bau einer Elektrolyseanlage in Lingen. Das Ziel des Projekts ist, die Bereitstellung von grünem Wasserstoff für Endverbraucher in ganz Europa und gleichzeitig weniger Emissionen und nachhaltigere Kraftstoffe zu erzeugen.

Unter dem Namen Biomates nimmt bp an einem EU-Projekt teil, bei dem Biomasse-Vorprodukte aus Nicht-Nahrungspflanzen im herkömmlichen Raffinerieprozess eingesetzt werden.

Die Grafik zeigt einen Überblick über bereits laufende Maßnahmen und Zukunftsprojekte: