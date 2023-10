Verarbeitungs- & Konversionstechnik

bp zählt zu den wenigen Unternehmen weltweit, die das Fischer-Tropsch (FT)-Verfahren aktiv nutzen. Das Verfahren vereinfacht die Umwandlung vieler Ausgangsstoffe wie Erdgas, Schwerölrückstände, Kohle und Biomasse in hochwertige Kraftstoffe wie Diesel, Naphtha und Flugtreibstoff.

Bei diesem Verfahren zur Kohleverflüssigung wird sogenanntes Synthesegas in ein breites Spektrum gasförmiger und flüssiger Kohlenwasserstoffe umgewandelt. Diese werden als schwefelarme synthetische Kraftstoffe (XtL-Kraftstoffe), als synthetische Motoröle und als Rohstoffbasis von der chemischen Industrie geschätzt.



bp hat viel in die Erforschung dieses Verfahrens investiert und die Fischer-Tropsch Synthese entscheidend weiterentwickelt. Mit dem bp eigenen Verfahren, das keine aufwändige Anlagentechnik erfordert, lässt sich synthetisches Paraffin erzeugen, dessen Weiterverarbeitung und Destillation 80 Prozent Diesel und 20 Prozent Naphtha liefert, die den gängigen Qualitätsstandards entsprechen. Derzeit ist die Lizenzierung dieses Verfahrens an Dritte in Arbeit.



Besonders in Kombination mit der Vergasung von Biomasse hat dieses Verfahren großes Potenzial. So können kohlenstoffarme, regenerative synthetische Kraftstoffe hergestellt werden, die konventionellen Produkten in Sachen Leistung um nichts nachstehen. Viel versprechende Marktchancen für die Fischer-Tropsch-Technologie – und für bp als Entwickler der aktuellen Methodik.