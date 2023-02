Mitglied des Vorstands

Dr. Hildegard Bison hält einen Doktortitel in Rechtswissenschaften von der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.



Vor ihrem Wechsel zu bp war Dr. Hildegard Bison 18 Jahre in einer internationalen Wirtschaftskanzlei als Rechtsanwältin tätig, davon zwölf Jahre als Partnerin. Sie hat in dieser Zeit zahlreiche internationale Konzerne und nationale Unternehmen im Bereich des Unternehmensrechts beraten.



Dr. Hildegard Bison ist seit dem Jahr 2012 bei bp und verantwortet als Leiterin der Rechtsabteilung alle Rechtsangelegenheiten der BP Europa SE. Zusätzlich betreut sie neben den Ländern der BP Europa SE alle weiteren Länder der bp Group auf dem europäischen Kontinent sowie in Südafrika.



Seit dem 1. Januar 2018 ist Dr. Hildegard Bison ordentliches Mitglied des Vorstands der BP Europa SE. Bison verantwortet die Ressorts Recht, Corporate Compliance sowie Corporate Governance Structure.