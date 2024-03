In Landau stellt bp verschiedene Kühlschmierstoffe und Industriereiniger her.

Das Schmierstoff-Werk in der Pfalz produziert etwa 170 verschiedene Kühlschmierstoffe und Industriereiniger. In Landau werden hauptsächlich synthetische, wasserlösliche und ölfreie Schmierstoffe hergestellt, die an Industriekunden geliefert werden.