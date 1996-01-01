Cookie-Informationen

WhatsApp- & Telegram-Infokanal für Nachbarn und Interessierte

Immer auf dem Laufenden: Mit unserem WhatsApp- & Telegram-Informationskanal sind Sie immer auf dem neusten Stand! Wir informieren Sie über Nachbarschaftsinformationen und wichtige Neuigkeiten rund um unsere Raffinerie direkt per Messenger-Nachricht auf Ihr Smartphone.   

WhatsApp

 

  1. Fügen Sie folgende Rufnummer +49 176 476 198 27 zu Ihren Kontakten hinzu. Wir empfehlen Ihnen den Kontaktnamen: bp Infokanal Raffinerie Gelsenkirchen.
  2. Senden Sie eine Nachricht mit 'Start' per WhatsApp an den Kontakt. Anschließend erhalten Sie eine Willkommens-Nachricht. Jetzt müssen Sie nur noch das kostenlose Abonnement mit der Nachricht 'Ok' bestätigen.
  3. Zukünftig erhalten Sie eine Ankündigung, sobald eine neue Nachricht verfügbar ist. Sie müssen die Ankündigungs-Nachricht bestätigen. Erst dann wird die eigentliche Information zugestellt. Erfolgt keine Reaktion auf die Nachricht, wird die Nachricht nicht zugestellt.  

 

Die Abmeldung vom Informationskanal ist jederzeit mit der Nachricht 'Stopp' per WhatsApp an den Kontakt möglich. Anschließend erhalten Sie eine Abmelde-Nachricht. Jetzt müssen Sie nur noch die Aktion mit der Nachricht 'Ja' bestätigen.

 

Telegram

 

Der Kanal steht in Telegram unter 'RuhrOelRaffinerie' zur Verfügung. Sobald das Chatfenster geöffnet und eine erste Kontaktnachricht gesendet wurde, ist der Kanal abonniert. Über diesen Weg können Fotos, Videos und Textnachrichten empfangen werden, ohne dass diese zuvor jeweils bestätigt werden müssen.

 

Die Abmeldung vom Informationskanal ist jederzeit mit der Nachricht 'Stopp' per Telegram an den Kontakt möglich. Anschließend erhalten Sie eine Abmelde-Nachricht. Jetzt müssen Sie nur noch die Aktion mit der Nachricht 'Ja' bestätigen.

 

Datenschutzerklärung

 

Download Datenschutzerklärung pdf / 69.8 KB
