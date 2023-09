Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen lädt ein zum Tag der Ausbildung nach Scholven

Die Ruhr Oel GmbH – BP Gelsenkirchen lädt am Samstag, 16. September, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr, Interessierte zum Tag der Ausbildung in das Werk Scholven ein. Die Veranstaltung richtet sich vor allem an junge Menschen, die sich über die Ausbildungsberufe bei bp informieren möchten.



Rund 60 Auszubildende der gewerblich-technischen, chemischen und kaufmännischen Fachrichtung sowie deren Ausbilder stehen für Fragen zur Verfügung. Sie informieren beispielsweise zu den Inhalten der jeweiligen Ausbildungsberufe oder aber auch zu den Einstiegsvoraussetzungen oder den Ablauf der Bewerbung. Darüber hinaus haben die Besucher die Möglichkeit, die Ausbildungswerkstätten zu besuchen sowie an einer Rundfahrt durch das Werk teilzunehmen.



In Gelsenkirchen wird vor allem im gewerblich-technischen Bereich ausgebildet. Das sind die Berufe

Chemikant:in (m/w/d),

Chemielaborant:in (m/w/d),

Industriemechaniker:in (m/w/d) und

Elektroniker:in für Automatisierungstechnik (m/w/d)

sowie die Dualen Studiengänge

Maschinenbau,

Elektrotechnik,

Chemische Verfahrenstechnik und

Wirtschaftsingenieurwesen.

Aber ebenso können sich die Besucher über alle Ausbildungsmöglichkeiten des Unternehmens in Deutschland zu informieren. Das Angebot umfasst insgesamt sechs unterschiedliche kaufmännische, chemische oder technische Ausbildungsberufe sowie neun Duale Studiengänge, die in Kooperation mit unterschiedlichen Hochschulen für die bp Standorte Bochum, Gelsenkirchen und Lingen angeboten werden. Jedes Jahr starten mehr als 90 neue Auszubildende ihre berufliche Laufbahn bei bp in Deutschland.



Der Einlass erfolgt in der Zeit zwischen 9 und 13 Uhr über das Tor Ost, Pawiker Straße 30, 45896 Gelsenkirchen. Parkmöglichkeiten sind dort vorhanden.



WhatsApp Informationskanal

Immer auf dem Laufenden: Mit unserem WhatsApp Informationskanal sind Sie ab sofort immer auf den neusten Stand! Wir informieren Sie über Nachbarschaftsinformationen und wichtige Neuigkeiten rund um unsere Raffinerie direkt per WhatsApp-Nachricht auf Ihr Smartphone.



Einfach die Telefonnummer +49 176 476 198 27 zu Ihren Kontakten hinzufügen. Alle weiteren Informationen zur Anmeldung auf dem Informationskanal finden Sie hier.