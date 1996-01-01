Cookie-Informationen

Videos

Hier finden Sie Videos zu verschiedenen Raffinerie-Themen oder Ereignissen.
TAR 2021

Unser Großstillstand im Werk Scholven

TAR 2020: Replace versus Repair

TAR 2020: Abfahren der Anlagen

Das ist die bp in Gelsenkirchen

Wir sind mit knapp 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in Gelsenkirchen. Lernen Sie uns kennen!

TAR 2019 in bewegten Bildern

TAR 2019: Umweltschutz

TAR 2019: Anlagencheck Aromaten 3 Betriebsbereich

TAR 2019: Arbeiten im Maschinenhaus

TAR 2019: Sicherheit

TAR 2019: Arbeiten im 'heißen' Teil der Olefin-Anlage

TAR 2019: Neuer Wärmetauscher

TAR 2019: Check Olefin-Anlagen

TAR 2019: Abfahren der Anlagen

90 Jahr-Feier: Tag der offenen Tür (2019)

Sicherheitssystem: Fackel

TAR 2018

