TAR 2021
Unser Großstillstand im Werk Scholven
TAR 2020: Replace versus Repair
TAR 2020: Abfahren der Anlagen
Das ist die bp in Gelsenkirchen
Wir sind mit knapp 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in Gelsenkirchen. Lernen Sie uns kennen!
TAR 2019 in bewegten Bildern
TAR 2019: Umweltschutz
TAR 2019: Anlagencheck Aromaten 3 Betriebsbereich
TAR 2019: Arbeiten im Maschinenhaus
TAR 2019: Sicherheit
TAR 2019: Arbeiten im 'heißen' Teil der Olefin-Anlage
TAR 2019: Neuer Wärmetauscher
TAR 2019: Check Olefin-Anlagen
TAR 2019: Abfahren der Anlagen
90 Jahr-Feier: Tag der offenen Tür (2019)
Sicherheitssystem: Fackel
TAR 2018