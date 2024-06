Die Wurzeln von Aral gehen bis ins späte 19. Jahrhundert zurück. Im Jahr 1898 gründen 13 Bergbauunternehmen in Bochum die „Westdeutsche Benzol-Verkaufsvereinigung“. Der bis heute währende Name kommt erst ins Spiel, als der Chemiker Walter Ostwald im Rahmen seiner Forschung Aromaten und Aliphaten zu einem Superkraftstoff vermischt – im Jahr 1924.

Diese Entwicklung markiert die Geburtsstunde des Markennamens Aral – eine verkürzte Form der beiden Hauptkomponenten des Superkraftstoffs: Aromaten und Aliphate. Eine weitere Entscheidung trägt nur drei Jahre später maßgeblich zum Erfolgslogo bei. Das Bochumer Unternehmen wechselt seine Außendarstellung von Schwarz-Gelb zu Blau-Weiß – den Farben der Stadt Bochum. Grund: Das bisherige Markenlogo ähnelt zu stark den neuen, schwarzgelben Verkehrsschildern in Deutschland. Im Nachhinein eine der besten und wichtigsten Maßnahmen, um das Unternehmen deutschlandweit bekannt zu machen. Auch wenn kleine Details im Laufe der Zeit angepasst wurden, ist der rautenförmige Diamant in Blau und Weiß seit jeher das Erkennungszeichen von Aral. Die Tankstelle als Ort des Ankommens, bevor die Fahrt weitergeht.



Auch nach 100 Jahren immer noch frisch

Heute ist Aral nicht einfach nur ein Betreiber von Tankstellen. Das neue Image lautet: „Wir machen Mobilität einfach. Für Dich. Tag für Tag. Seit 100 Jahren.“ Das Geschäft fußt auf drei Säulen:



• Mobilen Menschen ein breites Kraftstoffangebot liefern.

• Die eigenen Stationen sukzessive um Ultraschnellladesäulen erweitern.

• Kund:innen über REWE To Go rund um die Uhr mit frischer Ware versorgen



Auf dem Weg in die Zukunft

Mit Aral Futura testet das Unternehmen aktuell an acht Pilotstationen einen möglichen Kraftstoff der nächsten Generation. Im Rahmen seiner Produktion entstehen im Vergleich zu rein fossilen Kraftstoffen mindestens 25 Prozent weniger CO2-Emissionen.* Gleichzeitig beträgt der Anteil an fortschrittlichen Biokomponenten mindestens 30 Prozent**. Die gute Nachricht für alle Autofahrer:innen: Der neue Kraftstoff ist für alle Fahrzeuge geeignet, die zuvor E10-Benzin oder B7-Diesel tanken konnten. Wer Futura testen möchte, kann dies auch in Lingen tun. An der Aral Station in der Rheiner Straße 176 A ist an einer Zapfsäule bereits der emissionsärmere Kraftstoff erhältlich.

Apropos nachhaltiger: Seit August 2022 gehört Aral zum Händlernetz von Too Good To Go. Per App können Restaurants, Cafés, Bäckereien, Supermärkte, Kantinen, Hotels und Tankstellen überschüssiges Essen oder übrig gebliebene Waren zu einem günstigen Preis abgeben. Kund:innen können sich über die App für ein Angebot entscheiden. Zu einem festgelegten Zeitpunkt wartet die fertig gepackte Tüte beim Händler auf Abholung.





Das Besondere: Was in den Überraschungstüten steckt, bleibt ein Geheimnis. Bei Aral können das beispielsweise Backwaren sowie herzhafte oder süße Snacks sein. Je nach Station gehören auch Lebensmittel aus dem REWE-Sortiment dazu. Der Preis pro Tüte beträgt 3,50 Euro. Der Inhalt übersteigt allerdings in der Regel den Geldwert um ein Dreifaches. Inzwischen machen mehr als 1.100 Aral Stationen bei Too Good To Go mit.

Tankstellen bleiben wichtige Anlaufstelle

In den nächsten Jahren und Jahrzehnten vollziehen Tankstellen einen weiteren Wandel. Dafür hat Aral heute schon Lösungen parat. Das Unternehmen plant ein Netz von sogenannten Mobility Hubs. Die oft zentral gelegenen Stationen sollen künftig eine Reihe von unterschiedlichen Energien und Dienstleistungen anbieten. Selbstverständlich bleiben Tankstellen auch noch lange Zeit die zentrale Stelle für die Versorgung mit Kraftstoffen aller Art. Wandel passiert, einzig das Motto bleibt gleich: Mobilität einfach machen. Wir sind gespannt auf die nächsten 100 Jahre Aral.

* Die CO2-Einsparung ist berechnet von der Kraftstoffproduktion bis hin zum Endverbrauch durch die Kund:innen („Well-to-Wheel“) entsprechend den Vorgaben der 38. BImSchV und den Referenzwerten 95,1 g CO2e/MJ und 93,3 g CO2e/MJ für (100 %) fossilen Diesel und fossiles Benzin.

** Gemeint sind fortschrittliche Biokraftstoffe gem. RED II Annex IX Teil A.