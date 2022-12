Einsatz zu Wasser und zu Land

Kilian Westkamp hat bereits 2009 bei bp in Lingen seine Ausbildung zum Chemikanten gestartet und ist mittlerweile als Ingenieur für die Raffinerie tätig. Der 29-Jährige engagiert sich seit Kindheitstagen in der DLRG Lingen und auch in Nordhorn. Alles fing an mit dem Seepferdchen, dann hat er seinen Rettungsschwimmschein gemacht und weitere Ausbildungen im Bereich Einsatzdienst folgen lassen.



Mitarbeiter Kilian Westkamp

Seit 2013 ist Westkamp einer von wenigen Einsatztaucher:innen im Emsland und der Grafschaft Bentheim. Er steht bei Taucheinsätzen in Lingen zur Stelle sowie im weiteren Umkreis von bis zu 25 km. Vor seiner Ausbildung zum Einsatztaucher hatte Westkamp die Tauchergruppe in Lingen zunächst vom Land aus unterstützt, war bei Dienstabenden mit dabei und hat als Sanitäter die Sicherheit aller beteiligten Personen gewährleistet. Schließlich war seine Neugierde geweckt: Er begann die Ausbildung zum Einsatztaucher, die mindestens zwei Jahre dauert. „Schon die Ausbildung und die abschließende Prüfung waren körperlich und mental eine große Herausforderung für mich. Die realen Einsätze als Taucher bei der DLRG fordern aber häufig noch viel mehr“, so der passionierte Schwimmer. Es gibt Einsätze, die laut Westkamp unter den Kolleg:innen für ein Schmunzeln sorgen – wie beispielsweise das Bergen gesunkener Amphibienfahrzeuge. Das Retten verunglückter Personen gehe natürlich ganz anders unter die Haut. Bei diesen Einsätzen hat Westkamp immer die Familie und die Freund:innen von vermissten oder verletzten Personen im Hinterkopf und hofft auf ein erfolgreiches Ende.

Kilian Westkamp bei einem Taucheinsatz

Der Rettungsschwimmer vom Schönberger Strand

Neben seinem Engagement als Einsatztaucher ist Kilian Westkamp auch immer noch in seiner Funktion als Wasserretter und Bootsführer für die DLRG unterwegs. Einmal im Jahr fährt der 29-Jährige für zwei Wochen in die Nähe von Kiel zum Schönberger Strand. Dort übernimmt er als Wachführer die Verantwortung für die Sicherheit der Badegäste an einem Strandabschnitt von 8 km Länge und hat zusätzlich 20 weitere Rettungsschwimmer:innen in seinem Team. Doch damit nicht genug: Vor kurzem war Westkamp als Sanitäter im Einsatz, um bei den Flüchtlingen aus der Ukraine auszuhelfen. In der Flüchtlingsnotunterkunft in Nordhorn hat er Personen registriert, Covid-Schnelltests durchgeführt und die Versorgung von isolierten Covid-Patient:innen übernommen.

Kilian Westkamp und die Rettungsschwimmer:innen aus seinem Team am Schönberger Strand