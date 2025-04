Verlässlich & innovativ

Der Schlüssel unseres Erfolgs liegt in unserer Innovationskraft. Wir können dank der Flexibilität in unserer Anlagenkonfiguration schnell auf die Anforderungen des Marktes reagieren. Unsere qualifizierten und motivierten Mitarbeiter identifizieren sich in einem Höchstmaß mit ihrem Standort.



Unsere Prozessanlagen laufen mit hoher Verfügbarkeit und Sicherheit. Damit das so bleibt, investieren wir dauerhaft in erheblichem Maße in unseren Standort. In regelmäßigen Abständen werden unsere Anlagen zudem durch den TÜV inspiziert und abgenommen, genannt Turnaround oder Stillstand.