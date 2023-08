Wer wir sind & was wir tun

Erdöl ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Wärme, Mobilität, Kleidung, Verpackungen – überall spielt der Rohstoff eine bedeutende Rolle. Seit 1953 verarbeitet die Raffinerie im Emsland Rohöl zu Kraftstoffen, Kerosin, leichtem Heizöl und Chemievorprodukten. Seit 2002 sind wir eine 100-prozentige Betriebsstätte der Deutsche BP AG, heute BP Europa SE. Unsere Abnehmer sind regionale Verbraucher und Kunden in Deutschland und Europa.

In den Vollbildmodus wechseln

Seit über 60 Jahren verarbeitet die bp in Lingen Rohöl zu Mineralölprodukten, die das Leben angenehmer für jeden von uns gestalten.



Durch ständige Verbesserungen und erhebliche Investitionen in unsere Betriebsanlagen gehören wir heute zu den modernsten Kraftstoff produzierenden Raffinerien Europas.



Ein gut funktionierender Vertrieb und eine ausgeklügelte Logistik bilden dabei das Rückgrat unseres Betriebs. Mit der EDV-gestützten Straßentankwagenbefüllung, dem betriebseigenen Hafen und der automatischen Kesselwagenbefüllung – inklusive eigenem Übergabebahnhof – verfügen wir über ein leistungsstarkes Verladesystem, mit dessen Hilfe unsere Produkte über Straße, Schiene, Pipeline und den Dortmund-Ems-Kanal an ihren Bestimmungsort gebracht werden.