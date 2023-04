Sicher & verantwortungsbewusst

Warum wir informieren

Wir, die BP Lingen GmbH, betreiben im Auftrag der BP Europa SE die Raffinerie in Lingen. Gemäß der 12. BImSchV sind Unternehmen, die Anlagen betreiben, von denen eine Gefahr ausgehen kann, zur Information der Bürger verpflichtet. Anlagen sind in diesem Sinne Einrichtungen zum Produzieren und Lagern von Produkten. Ein Ereignis bei dem Menschen oder die Umwelt ernsthaft gefährdet werden können, wird als Störfall bezeichnet. Die 12. BImSchV, auch Störfallverordnung genannt, dient zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen. In Deutschland fallen mehrere tausend Betriebe unter diese Verordnung.

Was Sie sich merken sollten



Die Raffinerie unterliegt aufgrund der eingesetzten Stoffe und deren Mengen den Pflichten der Störfallverordnung, deren Beachtung und Umsetzung von der zuständigen Aufsichtsbehörde überwacht werden. Gefährliche Stoffe kommen nicht nur in industriellen Anlagen sondern auch bei Ihnen zu Hause zum Einsatz. Die gehandhabten Mengen sind bei industriellen Anlagen jedoch deutlich größer. Bei einem eventuellen Störfall werden die mit den Behörden, also Stadt Lingen, Polizei, Feuerwehr, abgestimmten Alarm– und Gefahrenabwehrpläne in Kraft gesetzt und Sie werden durch Maßnahmen dieser Behörden gewarnt. Damit Ihnen bei einem eventuellen Störfall alle notwendigen Informationen vorliegen, haben wir für Sie eine Informationsbroschüre und ein Notfallmerkblatt erstellt. Bitte lesen Sie die Informationsbroschüre und drucken Sie sich das Notfallmerkblatt aus. Sie sollten dieses sichtbar neben dem Telefon aufbewahren.

Weitere Auskünfte



Notfallmerkblatt (PDF 415.5 KB)

Informationsbroschüre der bp in Lingen (PDF 2.3 MB)

Information für Nachbarn und Öffentlichkeit gemäß Störfallverordnung (PDF 2.1 MB)

Datum der letzten Störfallinspektion durch das staatliche Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück: 7. Oktober 2021.

Sollten Sie über die auf dieser Seite aufgeführten Informationen hinaus weitere Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an:

BP Europa SE

BP Lingen

Raffineriestraße

49808 Lingen (Ems)