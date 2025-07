Definisjoner



Følgende begreper, når de er skrevet med store bokstaver, skal ha den betydningen som er definert i det følgende, med mindre annet fremgår av sammenhengen:

«Ytterligere leveringstjenester» betyr åpning av kjøpers dører til påfyllingsrom for fly og/eller påfylling av drivstoff, nivå 2-leveringstjenester eller nivå 3-leveringstjenester (alt etter hva som er aktuelt)



«Ad hoc-salg» betyr enkelttilfeller av salg etter behov, og det er ikke gjenstand for en forhåndssignert formell kontrakt om levering



«Tilknyttet selskap eller tilknyttede selskaper» betyr et eventuelt selskap som beskrevet i seksjon 14



Med «Avtalen» menes Kortavtalebrevet, disse Generelle vilkårene, Myairbp-vilkårene og eventuelle avtalte endringer og erstatninger til noen av dem fra tid til annen



«Air BP-kort» betyr identifikasjonskortet som utstedes av selgeren til sine generelle luftfartskunder for kjøp av drivstoff på steder der selgeren driver virksomhet, eller er representert av en annen person som aksepterer Air BP-kortet, ved fremvisning av et slikt identifikasjonskort



«myairbp» betyr air bps nettbaserte kundeportal for kontoadministrasjon og fakturering



«Kjøpers fly» betyr fly som eies, leases, opereres eller nomineres av eller på vegne av kjøperen eller kjøperens tilknyttede selskaper



«Kjøpers representant» betyr enhver representant eller påstått representant for Kjøper, og omfatter piloter, flyteknikere og andre varslede representanter for Kjøper



«Karbonavgift» betyr enhver toll, skatt, gebyr, avgift, kostnad, forpliktelse eller ansvar (nåværende eller fremtidig), inkludert, men ikke begrenset til, ReFuelEU-forordningen – EU – 2023/2405 som kan bli oppdatert og supplert, og/eller tilsvarende i relevante jurisdiksjoner når det gjelder produksjon, fjerning, reduksjon, unngåelse, binding eller utslipp i atmosfæren av klimagasser, inkludert karbon eller karbonforbindelser, uansett hvordan de er beskrevet, og inkluderer enhver kostnad som påløper for å (i) erverve en tillatelse, et sertifikat eller et annet instrument eller (ii) få en kompensasjon for å unngå eller redusere betaling, eller (iii) overholde eventuelle bærekraftmandater

«Kortkontraktsbrev» betyr brevet som selgeren sender til kjøperen, og som kjøperen signerer og returnerer til selgeren, og som beskriver kjøperens og selgerens avtale om utstedelse og bruk av Air BP-kortet



«Klausul» betyr en klausul eller underklausul i Kortavtalebrevet og disse Generelle vilkårene



«Leverandøren» betyr den enheten i tillegg til Selgeren som, på vegne av Selgeren, utfører Selgerens forsynings- og leveringsforpliktelser i henhold til Avtalen



«Leveringsseddel» eller «Leveringskvittering» betyr et dokument, produsert skriftlig eller elektronisk, som angir én eller flere av følgende detaljer, nemlig dato for mottak, klokkeslett, produktbeskrivelse, måleravlesninger og mengde levert i kilogram, liter, gallon eller fat, i samsvar med Selgers normale praksis, og der volumet av Drivstoff levert til Leveringsstedet måles med referanse til volumet av Drivstoff levert til Kjøpers fly, flyets registreringsnummer, flynummer, flytype og flyets destinasjon, i alle tilfeller med eventuell tilleggsinformasjon som partene måtte bli enige om



«Leveringssted» betyr det punktet der leveringen skjer og Drivstoff overføres til Kjøperen



«Leveringstjenester» betyr Ekstra leveringstjenester eller Normale leveringstjenester

«Drivstoff» betyr jetparafin og flybensin som er i samsvar med de(n) relevante spesifikasjonen(e)



«Grov uaktsomhet» betyr enhver handling eller unnlatelse som er utført eller unnlatt utført med forsettlig eller hensynsløs ignorering av de rimelig forutsigbare konsekvensene av en slik handling eller unnlatelse

«Garantist» er definert seksjon 6.7.1 i del B av disse Generelle vilkårene



«HMS-informasjon» betyr informasjon eller miljødata som Selgeren gir kjøperen i forbindelse med Drivstoffet



«IATA» betyr International Air Transport Association



Med «tankingsoperasjontjenester» menes tjenesten med fysisk levering av Drivstoff til kjøpers fly



Med «inn i fly» menes leveranser som gjøres direkte inn i kjøpers fly



«Nivå 2-leveringstjenester» betyr (a) normale leveringstjenester og (b) nivå 2-leveringstjenester som beskrevet i den siste utgivelsen av JIGs Aviation Fuel Quality Control & Operating Standards for Tanketjenester inn i fly



«Nivå 3-leveringstjenester» betyr (a) nivå 2-leveringstjenester leveringstjenester pluss (b) nivå 3-leveringstjenester som beskrevet i den siste utgivelsen av JIGs Aviation Fuel Quality Control & Operating Standards for Tanketjenester inn i fly



«Normale leveringstjenester» betyr posisjonering av drivstoffutstyr klargjort for påfylling av drivstoff, tilkobling til Kjøpers fly, tilkobling av slanger til Kjøpers fly, levering av Drivstoff i samsvar med kjøpers instruksjoner (men omfatter ikke betjening av tankventiler eller brytere), frakobling av slanger og avkobling fra kjøpers fly (nivå 1)



«Offentlig tjenestemann» skal omfatte (a) enhver minister, embetsmann, direktør, tjenestemann, ansatt eller annen tjenestemann, eller enhver som opptrer i en offisiell, lovgivende, administrativ, rettslig eller representativ virke på vegne av en regjering eller en avdeling, etat eller et organ derav, og/eller av ethvert statseid eller statskontrollert selskap, inkludert ethvert selskap eller foretak der en regjering eier en andel på mer enn 30 prosent, og/eller av enhver offentlig internasjonal organisasjon, (b) ethvert politisk parti, politiske partifunksjonærer eller kandidater til politiske verv, (c) ethvert medlem av en kongelig eller regjerende familie, og (d) ethvert nært familiemedlem (ektefelle, forelder, barn, søsken) til noen av de ovennevnte. For å unngå tvil, skal begrepet «Offentlig tjenestemann» inkludere alle styremedlemmer, ledere og ansatte i statseide eller kontrollerte flyselskaper



«Begrenset part» betyr enhver person som: (a) er omfattet av nasjonale, regionale eller multilaterale handelslover, eller (b) direkte eller indirekte eies eller kontrolleres av eller handler på vegne av slike personer, slik at handelslovene kommer til anvendelse



«Seksjon» betyr et avsnitt i disse Generelle vilkårene



«Spesifikasjoner» betyr spesifikasjonene beskrevet i seksjon 2 i del B i disse Generelle vilkårene

«Avgifter» betyr alle nåværende og fremtidig toll, skatter, avgifter og gebyrer av enhver art fra tid til annen, inkludert, uten å begrense den generelle betydningen av den foregående beskrivelsen, alle karbonavgifter



«Handelslover» betyr lover, regler, forskrifter eller tilsvarende som gjelder for en av Partene eller gjenstanden for denne Avtalen, uttrykkelig inkludert, men ikke begrenset til, lovene i Storbritannia, lovene i USA og lovene i Den europeiske union og dens medlemsland og De forente nasjoners charter, regler, forskrifter eller tilsvarende vedrørende eksportkontroll, sanksjoner, internasjonale boikotter eller restriksjoner, inkludert, men ikke begrenset til, de som: (a) forbyr eller begrenser eksport eller import av varer, tjenester, programvare eller teknologi til eller fra personer og land som er spesifisert der, eller (b) vil utsette Kjøperen eller Selgeren for straffetiltak for overtredelse.

Del A: Betingelser knyttet til utstedelse og bruk av Air BP-kortet

1 Bruk

Fremvisning av et Air BP-kort, som for å unngå tvil ikke er et kreditt- eller betalingskort, gir kjøperen og enhver autorisert bruker av Air BP-kortet rett til å kjøpe Drivstoff på steder der Selgeren driver virksomhet eller er representert av én eller flere tredjeparter som godtar Air BP-kortet. Fremvisning av Air BP-kortet er ingen garanti for tilgjengeligheten av Drivstoff, som blant annet er avhengig av eksisterende kontraktsfestet etterspørsel, driftsressurser, force majeure og tilgjengeligheten av forsyninger.



Med mindre kjøperen informerer Selgeren om noe annet, skal enhver pilot på ethvert luftfartøy som Air BP-kortet gjelder for, anses som en autorisert bruker.



Denne Avtalen og eventuelle andre bekreftelsesbrev og/eller endringer skal automatisk gjelde for alle tankinger eller leveranser av Drivstoff.



2 Gyldighet og utstedelse av erstatnings/tilleggskort for Air BP

Leverandøren av Drivstoff er instruert om at Drivstoff bare kan leveres mot et gyldig Air BP-kort. Et gyldig Air BP-kort er ett som:



a) Selger ikke har gitt Leverandøren av det aktuelle Drivstoffet noe varsel om kansellering eller annen ugyldighetsgrunn, og/eller

b) utløpsdatoen på Air BP-kortet ikke er passert, og/eller

c) registreringsnummeret på Air BP-kortet tilsvarer det på flyet som Drivstoffet anskaffes for.

Selgerens utstedelse av erstatningskort og/eller tilleggskort til Kjøperen er underlagt og skjer på de samme vilkårene som angitt i dette dokumentet, med mindre Selgeren har gitt Kjøperen skriftlig beskjed om noe annet.



3 Kjøp av Drivstoff

I henhold til vilkårene i denne Avtalen samtykker Selger i å selge og levere, eller sørge for at det selges og leveres, som ad hoc-salg (det vil si på ikke-kontraktsfestet basis), og Kjøper samtykker i å kjøpe og betale for Drivstoff som er solgt og levert på denne måten.



For å unngå tvil og uten å begrense det generelle innholdet i det foregående, er Kjøperen helt og holdent ansvarlig for å sikre at han bestiller eller velger riktig drivstoffkvalitet til sine fly, inkludert hvis Kjøperen bruker selvbetjente pumper eller annet drivstoffleveringsutstyr. I den grad loven tillater det, fraskriver Selger seg ethvert ansvar for Kjøpers valg av riktig drivstoffkvalitet. Selgeren gir ingen garantier av noe slag med hensyn til hvilken drivstoffkvalitet som er egnet for et bestemt fly. Kjøperen skal holde Selgeren og Selgerens tilknyttede selskaper og Leverandørene skadesløse for alle tap, forpliktelser, skader, kostnader (inkludert advokatsalærer), utgifter, krav og saksgang som oppstår som følge av eller i forbindelse med eller relatert til Kjøperens valg av drivstoffkvalitet. Kjøperen erklærer og forplikter seg til at Drivstoff som Kjøperen kjøper i henhold til Avtalen, skal leveres til Kjøperens fly og ikke er beregnet på videresalg eller distribusjon.



Selger forbeholder seg retten til å innstille leveransene dersom vilkårene i Avtalen ikke overholdes av Kjøper.



4 Fakturaer for leverandører av flydrivstoff

I situasjoner der Selger opptrer som inkassoagent for drivstoffleverandøren, forplikter Selger seg til å betale fakturaer fra leverandøren av flydrivstoff i forbindelse med kjøp foretatt av Kjøperen ved fremvisning av gyldig Air BP-kort. Selger vil imidlertid ikke kreve inn eventuell merverdiavgift eller lignende omsetningsavgift, og Kjøper bør oppbevare nødvendige fakturaer fra drivstoffleverandøren for å kunne gjøre dette.



Ved Selgerens betaling av flydrivstoffleverandørens fakturaer, samtykker Kjøperen i at Selgeren trer inn i alle flydrivstoffleverandørens krav og rettigheter knyttet til, og som følge av, slike fakturaer (det vil si at Selgeren trer inn i drivstoffleverandørens sted).



5 Tap eller tyveri eller endring i kjøpers omstendigheter

Dersom et Air BP-kort blir stjålet, går tapt eller blir utsatt for faktisk eller mistenkt uautorisert bruk, eller dersom kjøperens fly ikke lenger er under kjøperens kontroll, enten det skyldes at kjøperen har solgt flyet eller på annen måte, skal kjøperen umiddelbart informere Selgeren om dette per e-post til sterling@bp.com. Kjøperen skal gi Selgeren all informasjon Kjøperen har om omstendighetene rundt tap, tyveri, misbruk eller kansellering av Air BP-kortet, og Selgeren kan, etter eget skjønn, utlevere all informasjon om dette som anses relevant.



6 Skadesløsholdelse

Kjøperen skal holde Selgeren og Selgerens tilknyttede selskaper og Leverandørene skadesløse fra og mot alle tap, krav, fordringer, utgifter eller kostnader som Selgeren og/eller Selgerens tilknyttede selskaper og/eller Leverandørene kan pådra seg på grunn av at et Air BP-kort utstedt til Kjøperen blir brukt av uautorisert(e) part(er) eller person(er), eller på grunn av uaktsomhet eller uærlig eller kriminell atferd i forbindelse med bruk av Air BP-kortet som Kjøperen eller en leverandør av kjøperen eller deres respektive agenter eller ansatte har gjort seg skyldig i, enten alene eller i samarbeid med en annen person. Denne skadesløsholdelsen skal fortsette å gjelde selv om Avtalen opphører.



Slik skadesløsholdelse skal imidlertid ikke omfatte slik uaktsomhet eller uærlig eller kriminell atferd som oppstår etter utløpet av tre dager etter at Selgeren har mottatt skriftlig bekreftelse fra kjøperen om misbruk, tap, tyveri eller kansellering av Air BP-kortet.



7 Endring og kansellering

Air BP-kortet(ene) skal til enhver tid forbli Selgerens eiendom, og Selgeren kan når som helst si opp Avtalen og Air BP-kortets fortsatte gyldighet og bruk ved et kort varsel som kan gis muntlig eller skriftlig uten å oppgi en grunn. Selgeren kan endre vilkårene for bruk av Air BP-kortet fra tid til annen ved skriftlig varsel. Kjøperen anses å ha akseptert disse endringene dersom Kjøperen beholder eller bruker Air BP-kortet etter dette. Ved kansellering fra Selgerens eller Kjøperens side skal Air BP-kortet(ene) straks overleveres til Selgeren, og enhver leverandør som mottar et kansellert Air BP-kort skal ha rett til å beholde det og returnere det til selgeren.



8 Ingen tildelinger

Avtalen og utstedelsen av de aktuelle Air BP-kortene er personlig for Kjøperen og kan ikke overdras eller overføres helt eller delvis av kjøperen, og ethvert avvik fra dette skal gi Selgeren rett til å si opp Air BP-kortene og/eller denne Avtalen umiddelbart etter å ha blitt kjent med et slikt avvik. Hvis et luftfartøy som det er utstedt et Air BP-kort for går ut av kjøperens eie, kontroll eller drift, skal det aktuelle Air BP-kortet umiddelbart returneres til Selgeren. Selgeren kan videre si opp Air BP-kortene og/eller denne Avtalen umiddelbart dersom det ovennevnte inntreffer.



9 Datavern

Opplysningene som kjøperen tidligere har gitt til Selgeren, og som Kjøperen senere kan gi til Selgeren, blir brukt av Selgeren slik at Kjøperens opplysninger kan behandles og/eller kjøperens konto opprettholdes, inkludert (uten begrensning) i forbindelse med kredittvurdering. Selgeren konsulterer og bruker også løpende databaser for risikoetterretning og offentlig tilgjengelige kilder til informasjon og data, for eksempel sanksjonslister, for å overholde sine forpliktelser knyttet til sanksjoner, hvitvasking av penger, bedrageri, bestikkelser og korrupsjon. Informasjon som er innhentet på denne måten er bare til Selgers interne bruk, med mindre annet er lovpålagt. Kjøperen skal sørge for at alle styremedlemmer, ledere, nøkkelmedarbeidere og/eller eiere av selskapet hvis personopplysninger ble gitt eller kan innhentes gjennom disse etterretningskildene, blir gjort oppmerksom på at Selgeren kan behandle opplysningene deres for de formålene som er beskrevet ovenfor.



Slike opplysninger kan deles med andre selskaper i BP-konsernet utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet for å sende kjøperen informasjon om andre BP-varer eller -tjenester som kan være av interesse for kjøperen.



10 Hele Avtalen

Avtalen utgjør hele og eneste avtale mellom Selgeren og Kjøperen i forbindelse med Air BP-kortet/-kortene og erstatter og opphever alle tidligere avtaler, forpliktelser, erklæringer, garantier og ordninger av enhver art, uansett om de er skriftlige eller ikke, i forbindelse med dette.



Kjøperen erkjenner at vedkommende ved inngåelsen av Avtalen ikke baserer seg på noen representasjon, garanti eller forpliktelse gitt av Selgeren eller noen annen part på noe tidspunkt før inngåelsen av Avtalen som ikke er uttrykkelig angitt her.

Del B: Vilkår for forsyning av Drivstoff til innehavere av Air BP-kort



1 Representasjon

Kjøper inngår avtaler i henhold til denne Avtalen på egne vegne og som agent for sine Tilknyttede selskaper med hensyn til deres rettigheter og forpliktelser i henhold til Avtalen. Kjøperen garanterer (a) at han er behørig autorisert av hvert av Kjøperens tilknyttede selskaper til å inngå denne Avtalen på vegne av hvert av dem, og (b) at hvert av Kjøperens tilknyttede selskaper skal være individuelt bundet av vilkårene i denne Avtalen når det gjelder leveranser av Drivstoff til dem og ansvarlig for eventuelle forpliktelser som oppstår som følge av dette. Forutsatt at dersom Kjøperen bryter garantiene gitt i henhold til denne Klausulen, skal Kjøperen holde Selgeren skadesløs for alle krav som Selgeren pådrar seg som følge av dette bruddet.



2 Kvalitet

Selger garanterer at Drivstoffet som forsynes av Selger skal oppfylle den siste utgaven av en av spesifikasjonene som er angitt nedenfor i Jetparafin for luftfart



i. ASTM-standardspesifikasjon D 1655 for flyturbinbrensel Jet A / Jet A-1

ii. Det britiske forsvarsdepartementet, Def Stan 91-091 Turbine Fuel, Aviation Kerosene Type, Jet A-1

iii. Kanadisk spesifikasjon Can/CGSB-3.23-97, Aviation Turbine Fuel Jet A / Jet A-1

iv. Kinesisk jetdrivstoff nr. 3 (GB438, GB1788 og GB6537) og

Når det gjelder flybensin:



i. ASTM-standardspesifikasjon D 910 for blyholdig flybensin eller

ii. Det britiske forsvarsdepartementet, Def Stan 91-90 for klassene 80/87, 100/130 og 100/130LL.



2.1.1

Videre skal Drivstoffet oppfylle eventuelle krav som er fastsatt av myndigheten som har jurisdiksjon på det aktuelle Leveringspunktet. Dersom slike krav fører til avvik fra Spesifikasjonen, skal Selger varsle Kjøper på forhånd, og Kjøpers forhåndstillatelse for levering av slikt Drivstoff er påkrevd.



2.1.2

Kjøperen er fullt ut ansvarlig for å sikre at han bestiller eller velger riktig drivstoffkvalitet til flyene sine, herunder, for å unngå tvil og uten å begrense det generelle innholdet i det foregående, hvis Kjøperen bruker selvbetjente pumper eller annet utstyr for levering av Drivstoff. Selger fraskriver seg ethvert ansvar for Kjøpers valg av riktig drivstoffkvalitet.

2.1.3

Selgeren gir ingen garantier av noe slag med hensyn til hvilken drivstoffkvalitet som er egnet for et bestemt fly.



2.2

MED UNNTAK AV DET SOM ER SPESIFIKT ANGITT I SEKSJON 2.1, GIS DET INGEN GARANTIER, BETINGELSER ELLER GARANTIER HERI, HVERKEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, NÅR DET GJELDER DRIVSTOFFETS TILFREDSSTILLENDE KVALITET, SALGBARHET, PASSENHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER PÅ ANNEN MÅTE.



2.3

Hvis Leveringsstedet er i flyet og Selgeren utfører leveringstjenester, skal ethvert ansvar, skade, kostnader eller tap som kjøperen pådrar seg eller lider på grunn av kostnader som oppstår som følge av forurensning av Drivstoffet levert av Selger forårsaket av forurensninger i Kjøpers luftfartøy som eksisterte før leveringstidspunktet eller som kommer inn i Kjøpers luftfartøy under levering av Drivstoff fra Selger fra miljøet utenfor drivstoffpåfyllingsutstyret (inkludert, men ikke begrenset til, inntrengning av vann hvis Leveringstjenester utføres i regnvær), er herved utelukket, unntatt i den grad det er forårsaket av grov uaktsomhet eller forsettlig forsømmelse fra Selgers side.



3 Levering

3.1

Levering av Drivstoffet skal gjøres til Leveringspunktet.



3.2

Levering til fly med tankingsoperasjontjenester



Hvis Leveringspunktet er inn i flyet og Selgeren samtykker i å levere tjenester med tankingsoperasjon, skal følgende bestemmelser gjelde:



3.2.1

Levering av Drivstoffet skal gjøres til Kjøpers fly av Selger eller av dennes Leverandører



3.2.2

Eiendomsretten til og risikoen for tap av Drivstoffet skal overføres til Kjøperen på det tidspunktet Drivstoffet passerer drivstoffkoblingen på det mottakende flyet



3.2.3

Selgeren skal straks forsøke å fylle på Drivstoff på ethvert av Kjøperens fly som ankommer et sted. Kjøper erkjenner at leveranser til andre luftfartøyer som ankommer på regelmessige, oppsatte og planlagte flygninger, og til andre luftfartøyer som ankommer på uregelmessig og uplanlagte flygninger før Kjøpers luftfartøy, kan ha prioritet foran leveranser til Kjøpers luftfartøy i henhold til denne seksjonen



3.2.4

Hvis Kjøper krever leveranser utenfor normale åpningstider (som anbefalt av Selger til Kjøper fra tid til annen), skal Selger ha rett til å belaste Kjøper for eventuelle økte kostnader for Selger av slik levering



3.2.5

På Kjøpers anmodning kan Selgeren levere den nyeste spesifikke relative densiteten eller densitetsmålingen av Drivstoffet fra flyplasslageret eller levere passende utstyr til Kjøperen for å måle det på Kjøperens fly, alt på Selgerens bekostning. Uavhengig av det foregående skal Kjøper ikke holde Selger ansvarlig for eventuelle krav og utgifter knyttet til Selgerens levering av spesifikke relative densitet eller densitetsmåling av slike enheter, unntatt i den grad det skyldes Selgerens forsettlige forsømmelse eller Grove uaktsomhet



3.2.6

Leveranser skal gjøres i samsvar med alle gjeldende statlige lover og forskrifter, og kravene fastsatt av flyplassens styrende myndighet. Med mindre annet er avtalt, skal Selgeren eller dennes Leverandør bruke eller anvende Selgerens standard kvalitetskontroll og driftsprosedyrer (med de til enhver tid gjeldende endringer) eller Leverandørens standardprosedyrer for leveranser til Kjøperens luftfartøy



3.2.7

Med mindre annet er skriftlig avtalt av Selger eller Leverandøren, er Selger eller Leverandøren ikke forpliktet til å foreta levering med mindre Kjøpers Representant er til stede. Selger skal levere det antall eksemplarer av Leveringsseddelen som er avtalt med Kjøper og som er nødvendig i henhold til lokale krav, og Kjøper skal, med mindre annet er avtalt, sørge for at Kjøpers representant signerer Leveringsseddelen ved levering av Drivstoffet og



3.2.8

Uavhengig av det motsatte, uttrykkelig eller underforstått andre steder i Avtalen, skal Selger ikke være forpliktet til å levere Drivstoff til noen av Kjøpers luftfartøyer dersom slike luftfartøyer er eller med rimelighet antas av Selger å være under kontroll av kaprere, eller dersom det foreligger eller med rimelighet antas av Selger å foreligge andre omstendigheter av lignende art (herunder, uten begrensning, omstendigheter som skyldes tvang). Selgerens eventuelle påfylling av Drivstoff på slike luftfartøyer skal skje på vilkårene som er avtalt mellom partene på tidspunktet for påfyllingen.



Skadeserstatning



3.2.9

Kjøperen skal ha eneansvar for å betjene alle relevante brytere, ventiler og forhåndsinnstilte mengdemålere for Drivstoff til flyet. Dersom Kjøperen ber Selgeren eller dennes Leverandør om å betjene brytere, ventiler og/eller forhåndsinnstilte mengdemålere for påfylling av Drivstoff til fly og/eller krever ytterligere Leveringstjenester, skal Kjøperen holde Selgeren og Selgerens tilknyttede selskaper og Leverandørene skadesløse fra og mot alle krav, fordringer, rettssaker, skader og erstatningsansvar for tap av eller skade på eiendom eller for rimelige advokatsalærer, tap og utgifter som oppstår som følge av eller i forbindelse med Selgeren, Selgerens tilknyttede selskap eller Leverandørens handlinger i forbindelse med utførelsen eller unnlatelsen av å utføre de ønskede tjenestene.



3.2.10

Hvis Kjøperen ber om at Drivstoff leveres eller fjernes fra Kjøperens fly når det er passasjerer eller andre personer om bord i Kjøperens fly eller ved ombordstigning eller avstigning, samtykker Kjøperen i å være eneansvarlig for å sikre at bestemmelsene i de lokale flyplassbestemmelsene om slik levering eller fjerning gjennomføres, at Kjøperens ansatte gir passende instruksjoner for sikkerheten til de nevnte personene under slik levering eller fjerning, og at slike instruksjoner overholdes strengt av Kjøperens ansatte og de nevnte personene.



3.2.11

Hvis Selgeren eller dennes Leverandør leverer eller fjerner Drivstoff fra Kjøperens luftfartøy når det er passasjerer eller andre personer om bord i luftfartøyet eller ved ombordstigning eller avstigning, skal Kjøperen holde Selgeren og Selgerens tilknyttede selskaper og Leverandørene skadesløse, forsvare og holde dem skadesløse fra og mot alle krav, fordringer, rettssaker og skader og erstatningsansvar for dødsfall av eller skade på passasjerer eller andre personer om bord eller ved ombordstigning eller avstigning og mot alle tilknyttede direkte kostnader (inkludert rimelige advokatsalærer), tap og utgifter, forårsaket av eller som oppstår som følge av tankingsoperasjontjenester i flyet eller fjerning av Drivstoff fra Kjøpers fly, uansett årsak til slik skade eller dødsfall, inkludert uaktsomhet, Grov uaktsomhet eller Forsettlig forsømmelse fra Selgerens eller dennes Leverandørs side.



3.3

Levering til fly uten tankingsoperasjontjenester



Hvis Leveringsstedet er med tankingsoperasjon og Selger ikke godtar å levere tjenestene for tankingsoperasjoner, skal Kjøper, til tross for det motsatte, selv sørge for tankingsoperasjoner, og Selger gir ingen erklæringer, garantier eller forpliktelser, og skal ikke anses å ha noe ansvar når det gjelder disse tankingsoperasjonene, inkludert, men ikke begrenset til forsinkelser, mangler eller forurensning som kan tilskrives tankingsoperasjonene, og Kjøper skal holde Selger og Selgers tilknyttede selskaper og Leverandørene skadesløse for ethvert slikt ansvar, herunder uaktsomhet, grov uaktsomhet eller forsettlig forsømmelse fra Kjøper, Kjøpers tilknyttede selskaper eller deres respektive kontraktører i forbindelse med levering av tankingsoperasjoner i henhold til seksjon 3.3. Partene er enige om at det foregående gjelder selv om Selger kan fakturere på vegne av leverandøren av Tankingsoperasjonen. Eiendomsretten til og risikoen for tap av Drivstoffet skal gå over til Kjøperen på det tidligste av tidspunktene Drivstoffet passerer drivstoffkoblingen på mottakerflyet eller på det tidspunktet Drivstoffet passerer drivstoffkoblingen på mottakerutstyret til Kjøperen eller Kjøperens Tankingsoperasjon-leverandør eller agent, eller, når det gjelder selvbetjeningskunder, når Drivstoffet passerer ut av dysen på forsyningsapparatet.



3.4

Selgers måling skal godtas som den leverte mengden Drivstoff, med mindre det fremsettes krav i henhold til seksjon 5.



3.5

Kjøperen skal holde Selgeren og Selgerens tilknyttede selskaper og Leverandørene skadesløse for alle tap, forpliktelser, skader, kostnader (inkludert advokatsalærer), utgifter, krav og saksgang som oppstår som følge av eller i forbindelse med eller relatert til Kjøperens valg av drivstoffkvalitet.



4 Defuelling

4.1

Kjøperen kan be om og Selgeren kan godta at Kjøperens luftfartøy tømmes (defuelling) for Drivstoff. Drivstoffet som fjernes fra Kjøperens fly skal avhendes eller lagres som avtalt mellom Partene og utelukkende for Kjøperens regning. Selgeren kan kreve et ekstra gebyr for slike tjenester.



4.2

Hvis Selgeren har levert Drivstoff til flyet og yter tjenester i Tankingsoperasjonen, og det er nødvendig å tømme Kjøpers fly for Drivstoff på grunn av Selgerens feil eller forsømmelse (f.eks. levering av Drivstoff som ikke er spesifisert eller levering av en større mengde enn avtalt), skal Selgeren eller dennes Leverandør tømme Kjøpers fly for Drivstoff, på Kjøpers anmodning og for Selgerens egen regning og kostnad.



5 Klager og krav

5.1

Klager på for kort leveringstid eller forsinkelse skal noteres på Følgeseddelen på leveringstidspunktet, etterfulgt av et skriftlig krav som skal fremsettes innen femten (15) dager etter levering.



5.2

Klager som gjelder kvalitetsfeil eller andre forhold skal meddeles Selger så snart som praktisk mulig, etterfulgt av et skriftlig krav som skal fremsettes innen femten (15) dager etter levering.

5.3

Hvis kravet ikke fremsettes innen fristen på femten (15) dager, innebærer det et avkall på retten til å gjøre krav gjeldende. Under ingen omstendighet skal en underskrift eller annen erklæring på Følgeseddelen innebære eller antyde et avkall på retten til å gjøre krav gjeldende, uavhengig av om Følgeseddelen inneholder vilkår som innebærer et slikt avkall eller ikke.

6 Fakturering, betaling, kreditt og sikkerhet

6.1

Selger skal fakturere Kjøper for levert Drivstoff i henhold til vilkårene i Kortavtalebrevet.



6.2

Kjøperen skal betale hver faktura i sin helhet uten noen form for motregning, fradrag eller tilbakeholdelse, med mindre slikt fradrag eller tilbakeholdelse er lovpålagt, i hvilket tilfelle Kjøper skal betale et tilleggsbeløp som fører til at Selger mottar det fulle beløpet som er spesifisert i hver faktura, og Kjøper skal redegjøre for det fulle beløpet som er holdt tilbake eller trukket til den relevante skattemyndighet eller annen statlig myndighet i samsvar med gjeldende lov.



6.3

Hvis betalingsdatoen er en dag da Selgerens bank er stengt, skal Kjøperen foreta betalingen på en hvilken som helst foregående dag når Selgerens bank er åpen.



6.4

Uten at det berører Selgers øvrige rettigheter i henhold til Avtalen, skal det, dersom Kjøper unnlater å betale et beløp som forfaller i henhold til Avtalen innen forfallsdatoen, påløpe renter på beløpet fra forfallsdatoen for betaling til den datoen da full betaling er mottatt av Selgers bank. Den gjeldende rentesatsen skal være tre prosent (3 %) over Secured Overnight Financing Rate (Rente på sikret finansiering over natten) som administreres av Federal Reserve Bank of New York (eller enhver annen person som overtar administrasjonen av denne renten) og som publiseres av Federal Reserve Bank of New York (eller enhver annen person som overtar publiseringen av denne renten).



6.5

Selger skal ha rett til å kreve en forsikring fra Kjøper om Kjøpers oppfyllelse av Avtalen i tilfeller der Selger, etter sin egen mening (etter å ha handlet rimelig), mener at Kjøpers evne til å betale eller på annen måte oppfylle vilkårene i Avtalen har blitt, eller kan bli, svekket. Den nevnte forsikringen kan kreves i enhver form som kreves av Selger, inkludert (uten begrensning) forskuddsbetaling, bankgarantier, sikkerhetsstillelse, fullføringsgarantier eller andre midler som Selger anser som passende og tilstrekkelig. Selger kan holde tilbake videre oppfyllelse av Avtalen frem til den datoen en slik forsikring er mottatt.



6.6

Direkte debitering



6.6.1

Dersom Partene er enige om at betalinger for Drivstoff skal innkreves via avtalegiro, kan Kjøperen, uten at det berører Kjøperens plikt til å foreta betalinger i henhold til Avtalen, etter rimelig varsel til Selgeren, velge å foreta slike betalinger i henhold til Avtalen via avtalegiro fra og med en dato som er avtalt mellom Kjøperen og Selgeren.



6.6.2

Hvis Kjøper velger å foreta betalinger via avtalegiro, skal Kjøper utstede en instruks til sin bank i en form som er tilfredsstillende for Selger, som gir banken fullmakt til å belaste Kjøpers konto med beløp som skal betales til Selger i samsvar med Selgers varsler og til å foreta betalinger til Selger i samsvar med Selgers instruksjoner.

6.6.3

Ved betaling via avtalegiro skal Selger fremvise Kjøper en kontoutskrift ved å legge denne inn i fakturadelen av myairbp.



6.6.4

Kjøper skal umiddelbart varsle Selger dersom Kjøper på noe tidspunkt kansellerer sine instruksjoner om direkte debitering til sin bank. Kjøper skal foreta alle senere betalinger ved telegrafisk overføring.



6.6.5

Hvis Kjøpers bank på noe tidspunkt av en eller annen grunn nekter å godta Selgers instruksjoner om direkte debitering, eller hvis Selger av en eller annen grunn ikke mottar en betaling som skulle gjøres via direkte debitering, kan Selger varsle Kjøper om dette og kan kreve at alle eller noen betalinger eller etterfølgende betalinger skal gjøres via telegrafisk overføring, uten at dette berører Selgers rett til å anse en slik hendelse som en unnlatelse fra Kjøpers side av å foreta betalinger når de forfaller i henhold til Avtalen.



6.7

Garanti



6.7.1

Der Selger krever at Kjøper gir en garanti for betaling for Drivstoff, skal Kjøper inngå en avtale med en garantist som er akseptabel for Selger («Garantist») der Garantisten skal samtykke til å inngå en garantiavtale med Selger som er akseptabel for Selger, med umiddelbar virkning, betaling av alle beløp fra tid til annen som forfaller og skal betales av Kjøper til Selger i henhold til Avtalen.



6.7.2

Med mindre annet er skriftlig avtalt med Selger, skal Garantisten betale beløp som Selger har til gode i henhold til garantien innen to (2) virkedager etter datoen for Selgers krav om betaling fra Garantisten.

6.7.3

Uavhengig av det motsatte, uttrykkelig eller underforstått andre steder i Avtalen, skal Selger ikke være forpliktet til å levere drivstoffmengder på noe tidspunkt med mindre det foreligger en garanti som kan håndheves av Selger overfor en garantist som er tilfredsstillende for Selger, i form og innhold og for et beløp som er tilfredsstillende for Selger.



7 Toll, avgifter, skatter og gebyrer

7.1

Alle priser for Drivstoff er eksklusive alle Skatter som direkte eller indirekte pålegges eller ilegges de mengder som leveres i henhold til Avtalen, eller ved produksjon, fremstilling, lagring, eksport, import, eierskap, bruk, håndtering, kjøp, salg, levering eller transport, eller på Selger i forbindelse med disse, med mindre annet er angitt. Alle slike Skatter skal holdes for Kjøpers regning med mindre annet er angitt. Hvis Selger betaler et beløp i forbindelse med Skatter som er for Kjøpers regning, skal Kjøper i hvert enkelt tilfelle refundere Selger motverdien i USD av dette beløpet, beregnet etter en valutakurs som anvendes, fastsettes eller anbefales av den relevante myndigheten i det aktuelle landet for den måneden Selger betalte et slikt beløp, eller, i mangel av en slik kurs, etter IATA-kursen som er varslet for den aktuelle måneden.



7.2

Selger skal, så langt det er praktisk mulig uten rettstvister, bestrebe seg på å støtte Kjøpers krav om reduksjon eller tilbakebetaling av avgifter som Kjøper har rett til, og sørge for at leveranser til Kjøper skjer på den måten som kreves for å oppnå en slik reduksjon eller tilbakebetaling. Eventuelle ekstrautgifter som Selger pådrar seg for å støtte Kjøpers krav eller for å foreta leveranser i henhold til seksjon 7.2, skal være for Kjøpers regning.



7.3

Dersom Kjøper har rett til å kjøpe Drivstoff som selges i henhold til Avtalen uten skatter eller avgifter, skal Kjøper på forhånd levere et gyldig fritakssertifikat for slikt kjøp til Selger.



7.4

Eventuelle flyplassavgifter som Selger til enhver tid pålegges i forbindelse med leveranser i henhold til denne avtalen, skal belastes Kjøperen i tillegg til prisen.



7.5

Eventuelle nye tredjepartsgebyrer utenfor flyplassen som til enhver tid belastes Selgeren i forbindelse med leveranser i henhold til denne avtalen, skal belastes Kjøperen i tillegg til prisen. Slike nye avgifter skal ikke inkludere eventuelle tredjepartsavgifter utenfor flyplassen som ble belastet Selger ved Avtalens ikrafttredelse.



8 Force majeure

8.1

I tillegg til eventuelle andre unntak (som følge av samme eller andre årsaker) som er fastsatt ved lov, skal ingen av Partenes mangel eller unnlatelse av å utføre eller overholde noen av bestemmelsene i Avtalen føre til krav mot Parten, eller anses som et brudd på Avtalen, dersom dette skyldes Force Majeure, som i det følgende defineres som enhver grunn som ikke med rimelighet er innenfor Partens kontroll, enten den er forutsett eller ikke, inkludert (uten begrensning) slike årsaker som arbeidskonflikter, streik, myndighetsinngrep, eller Partens svar på krav fra en myndighet eller person som utgir seg for å handle på vegne av en myndighet, krig, sivile uroligheter, kapring, brann, oversvømmelse, forsyningssvikt, ulykke, terrorhandlinger, storm eller naturkatastrofer.



8.2

Uavhengig av bestemmelsene i seksjon 8.1 skal ingen av Partene fritas for noen påløpt forpliktelse til å foreta betaling eller yte skadesløsholdelse i henhold til Avtalen.

8.3

Parten som forsinkes eller forhindres av Force Majeure, skal gjøre alle rimelige anstrengelser for å fjerne slike årsaker eller redusere virkningene av dem, og når slike årsaker er fjernet og avhjulpet, skal Parten omgående gjenoppta oppfyllelsen av sine forpliktelser, dog slik at en Part som fjerner slike årsaker eller reduserer slike anstrengelser, ikke skal være forpliktet til å avgjøre streik eller lockout eller krav fra myndighetene ved å etterkomme krav når det etter Partens skjønn vil være upassende å gjøre det.



8.4

Force majeure som påvirker en av Partenes Tilknyttede selskaper, Leverandøren eller andre agenter eller underleverandører på et sted eller med hensyn til et sted, skal, med hensyn til det spesifikke stedet, anses som Force majeure som påvirker denne Parten.



9 Helse, sikkerhet, miljø og etikk

9.1

Kjøperen skal overholde alle relevante helse-, sikkerhets- og miljølover, forskrifter eller anbefalinger som gjelder i enhver jurisdiksjon hvor Kjøperen leverer, transporterer, selger eller bruker Drivstoff som leveres i henhold til Avtalen.



9.2

Selger skal ikke være ansvarlig for tap, skade eller personskade som følge av farer som er iboende i det Drivstoffet som leveres i henhold til Avtalen.

9.3

Kjøper skal samarbeide med Selger og Leverandørene med hensyn til alle sikkerhetstiltak. Kjøper skal videre sørge for at det ikke utføres vedlikeholdsarbeid eller drift av utstyr som kan skape en antennelseskilde i nærheten av enhver levering eller fjerning av Drivstoff. Hvis Kjøperen ikke samarbeider, kan Selgeren etter eget skjønn stanse eller innstille leveringen eller fjerningen, og enhver utøvelse eller unnlatelse av å utøve et slikt skjønn skal ikke berøre Selgerens øvrige rettigheter.



9.4

Kjøper skal holde Selger og Selgers tilknyttede selskaper og Leverandørene skadesløse for alt ansvar, alle krav, skader, tap og/eller søksmål som direkte eller indirekte oppstår som følge av eller på noen måte er knyttet til Kjøpers manglende overholdelse av alle eller noen av Kjøpers forpliktelser i henhold til seksjon 9.1 til og med 9.3.



9.5

Ingen av Partene skal gi eller sørge for at det gis bestikkelser (herunder, men ikke begrenset til, tilretteleggingsbetalinger) eller andre betalinger som har til hensikt å påvirke en avgjørelse i deres favør.



9.6

Partene bekrefter og er enige om at de hver for seg skal overholde alle gjeldende lover og forskrifter mot bestikkelser og korrupsjon og mot hvitvasking av penger, og at de ikke skal tilby, gi, love å gi eller gi tillatelse til å gi til noen som helst person, eller be om, akseptere eller avtale å akseptere fra noen person, hverken direkte eller indirekte, noe av verdi, inkludert, uten begrensning, tilretteleggingsbetalinger, for å oppnå, påvirke, fremkalle eller belønne noen urettmessig fordel. Partene skal på samme måte sørge for at deres respektive styremedlemmer, ledere, ansatte, agenter og tilknyttede selskaper og deres respektive ledere, ansatte og agenter overholder bestemmelsene i denne Klausulen (til sammen «Antikorrupsjonsforpliktelsen»).



10 Ansvar, skadesløsholdelse og forsikring

10.1

Med unntak av der det er uttrykkelig fastsatt i Avtalen, skal hverken Selger eller Selgers tilknyttede selskaper, eller Kjøper eller Kjøpers tilknyttede selskaper være ansvarlig for tap av fortjeneste eller fremtidig fortjeneste, følgeskader, indirekte skader, straffeskade eller spesielle skader som oppstår som følge av eller i forbindelse med Avtalen eller oppfyllelse av forpliktelser i henhold til Avtalen, uavhengig av om dette er forutsigbart eller ikke.



10.2

Hvis Tankingsoperasjon skal gjøres til Leveringsstedet og Selgeren ikke leverer noen Tankingsoperasjon, skal Selgerens ansvar for tap, skade, krav eller andre utgifter som oppstår som følge av eller i forbindelse med Selgerens manglende oppfyllelse av sine forpliktelser i henhold til Avtalen, være begrenset til omgående refusjon av kjøpesummen, eller etter Selgerens valg, erstatning av Drivstoffet uten ekstra kostnad for Kjøperen.



10.3

Når det gjelder skadesløsholdelse og begrensning og utelukkelse av ansvar gitt av Kjøper i henhold til seksjon 2, 3.2.9, 3.2.11, 3.3, 3.5, 9.4, 10.1, 10.2 og 10.5, erkjenner Kjøper at slike skadesløsholdelser, begrensninger og ansvarsfraskrivelser omfatter Selger, dennes Tilknyttede selskaper, agenter og underleverandører og Leverandørene, og hver av deres respektive agenter, direktører, ledere, ansatte og underleverandører, og at Selger opptrer som agent og tillitsmann for slike andre personer ved å akseptere slike skadesløsholdelser, begrensninger og ansvarsfraskrivelser.



10.4

Garantiene i seksjon 2 og rettsmidlene i del 10 skal anses som frafalt av Kjøperen med mindre Kjøperen (i) oppbevarer, laster, bruker og vedlikeholder Drivstoffet på riktig måte, og overholder alle skriftlige anbefalinger fra Selgeren som er gitt til Kjøperen, inkludert, men ikke begrenset til, HMS-informasjonen, (ii) avstår fra å endre Drivstoffet på noen annen måte enn i henhold til Selgerens skriftlige instruksjoner eller godkjenning, (iii) avstår fra å bruke Drivstoffet på noen måte som er i strid med dets tiltenkte bruk eller i strid med Selgerens skriftlige instruksjoner, (iv) avstår fra å utsette Drivstoffet for noen form for feilbruk eller skadelig eksponering, (v) avstår fra å forfalske, tilsette, blande, sammenblande eller blande Drivstoffet med andre produkter (annet enn flyparafin eller flybensin, alt etter omstendighetene, med samme spesifikasjon), tilsetningsstoffer, materialer eller stoffer uten først å ha innhentet skriftlig tillatelse fra Selgeren; (vi) fremsetter et gyldig og rettidig krav i henhold til del 5 og (vii) gir Selgeren full anledning til å inspisere, måle og teste Drivstoffet, inkludert rettidig levering av en tilbakeholdt prøve (minst én gallon) fra alt berørt Drivstoff.



10.5

Forsikring – Kjøper skal til enhver tid mens Avtalen er i kraft forsikre seg mot sitt ansvar og sine forpliktelser i henhold til disse Generelle vilkårene hos et anerkjent forsikringsselskap. Kjøperen skal fremlegge bevis for slik forsikring umiddelbart når Selger krever det.



11 Oppsigelse

11.1

Uavhengig av bestemmelser om det motsatte i Kortavtalebrevet, kan en Part si opp Avtalen helt eller delvis ved skriftlig varsel til den annen Part uten at det er nødvendig med rettslige skritt og med umiddelbar virkning i tilfelle:



11.1.1

et vesentlig brudd på Avtalen (og for å unngå tvil, skal manglende betaling av ethvert beløp som forfaller og skal betales i henhold til Avtalen utgjøre et vesentlig brudd) fra den andre Partens side eller mislighold fra den første Partens side. I løpet av en slik ti (10) dagers periode kan den ikke-brytende Parten velge å suspendere sin oppfyllelse av Avtalen eller



11.1.2

den andre Parten eller noen av Kjøpers Tilknyttede selskaper som opplever en vesentlig negativ endring i sin økonomiske tilstand (etter Selgers oppfatning), blir insolvent, foretar en generell overdragelse til fordel for sine kreditorer eller begår en konkurshandling, eller en begjæring om omorganisering eller justering av gjeld blir innlevert av eller mot den, eller det utnevnes en mottaker, bobestyrer, administrator eller likvidator for hele eller en vesentlig del av Partens eiendom, eller det utnevnes en annen person enn de vanlige tjenestemennene hos den berørte Parten eller Kjøpers Tilknyttede selskaper med ansvar for forvaltningen av Partens virksomhet eller noen del av dens eiendeler.



11.1.3

Kjøperen eller Kjøperens tilknyttede selskap eller den endelige reelle eieren av Kjøperen eller Kjøperens Tilknyttede selskap er eller blir på noe tidspunkt en Begrenset part, eller Selger har rimelig grunn til å tro at Kjøperen og/eller Kjøperens tilknyttede selskap har brutt Handelslover eller andre gjeldende lover.



11.2

Selgeren kan når som helst si opp Avtalen uten forutgående varsel til Kjøperen og med umiddelbar virkning dersom Selgeren er av den oppfatning at (i) Kjøperen og/eller Kjøperens tilknyttede selskaper eller noen av deres agenter, representanter eller delegater har misbrukt noe av Selgerens utstyr, enten forsettlig, hensynsløst, uaktsomt eller på annen måte, (ii) dersom Kjøperen og/eller Kjøperens tilknyttede selskaper eller noen av deres agenter, representanter eller delegater har unnlatt å betjene noe av Selgerens utstyr i samsvar med instruksjoner gitt av Selgeren fra tid til annen.



11.3

Hver av partene kan umiddelbart suspendere og/eller si opp Avtalen, helt eller delvis, ved skriftlig varsel til den andre Parten, uten behov for rettslige skritt og med umiddelbar virkning, dersom den med rimelighet og i god tro mener at den andre Partens manglende overholdelse av Antikorrupsjonsforpliktelsen (i klausul 9.6) og/eller Klausul 25 (Handelskontroll og boikott), med rimelig sannsynlighet fører til direkte eller indirekte skade på dens omdømme.



11.4

Hver av Kjøper eller Selger kan når som helst si opp Avtalen med 30 dagers skriftlig varsel til den andre parten.



11.5

Ved varsel om oppsigelse skal Kjøperen umiddelbart overlevere alle Air BP-kort i Kjøperens besittelse til Selgeren. Oppsigelsen skal ikke berøre oppgjøret av eventuelle utestående fordringer og eventuelle erstatningsforpliktelser som oppstår i henhold til Avtalen.



11.6

En Parts oppsigelse i henhold til seksjon 11 skal ikke påvirke andre rettigheter eller rettsmidler som Parten har i henhold til lov eller på annen måte.



11.7

Uavhengig av oppsigelsen skal hver av Partene oppfylle alle forpliktelser som er påløpt i henhold til Avtalen før oppsigelsen trer i kraft.



11.8

Klausul 2.1.2, 3.2.9, 3.2.11, 3.5, 9.4, 10, 16, 23, 26 og 27 skal fortsette å gjelde etter at Avtalen er opphørt, og skal fortsette å gjelde fullt ut.

12 Tildeling og underleveranser

12.1

Kjøper kan ikke overdra sine rettigheter eller overføre eller delegere sine forpliktelser i Avtalen, helt eller delvis, uten skriftlig forhåndssamtykke fra Selger.



12.2

Selger kan, uten forutgående samtykke fra Kjøper, overdra sine rettigheter i Avtalen og/eller overføre, delegere eller sette bort sine forpliktelser i Avtalen, helt eller delvis, til sine Tilknyttede selskaper eller til tredjeparter, og Kjøper samtykker herved til slik overføring, delegering eller bortkontrahering. Selger skal være solidarisk ansvarlig for overtakers, delegats eller underleverandørs oppfyllelse av Avtalen, og Selger skal fortsatt nyte godt av de skadesløsholdelser, ansvarsbegrensninger og ansvarsfraskrivelser som Kjøper har gitt i Avtalen.



13 Motregne

Selger kan motregne betaling for ethvert beløp som skal betales eller skal betales i henhold til Avtalen, ethvert beløp som Selger har for Kjøpers regning.



14 Tilknyttede selskaper

I henhold til Avtalen er et selskap et tilknyttet selskap hvis det (i) kontrolleres av en part, (ii) kontrollerer en part, eller (iii) er under felles kontroll med en part. Slik begrepene «kontrollert», «kontrollerer» og «kontroll» brukes her, skal de betegne en direkte eller indirekte eierandel på femti prosent (50 %) eller mer av den utstedte aksjekapitalen eller aksjene med rett til å stemme på styremedlemmer eller andre styrende myndigheter i den kontrollerte enheten.



15 Ingen fraskrivelse

Ingen unnlatelse eller forsinkelse fra noen av Partene (inkludert deres ansatte og agenter) med å utøve noen rettighet eller myndighet i henhold til Avtalen eller loven skal fungere som et avkall på denne, med unntak av det som er fastsatt i Avtalen, og ingen enkeltstående eller delvis utøvelse av en slik rettighet eller myndighet skal utelukke annen eller ytterligere utøvelse av denne eller utøvelse av noen annen rettighet eller myndighet i henhold til Avtalen, og intet avkall fra noen av Partene på noen bestemmelse eller del av noen bestemmelse i Avtalen skal være bindende med mindre det uttrykkelig er bekreftet skriftlig.



16 Ikke-offentliggjøring

Informasjonen i Avtalen og enhver voldgiftssak og voldgiftsdom i henhold til denne er konfidensiell mellom Partene. Hver av Partene kan bare utlevere slik informasjon til sine profesjonelle rådgivere under betingelse av at mottakeren samtykker i å være bundet av begrensningene i seksjon 16, og til enhver annen person utenfor sin egen organisasjon, sine Tilknyttede selskaper eller Leverandørene i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle Avtalen, og etter at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra den andre Parten, hvilket samtykke ikke skal holdes tilbake eller utsettes uten rimelig grunn. Partene har imidlertid rett til å utlevere informasjon til enhver statlig eller overnasjonal myndighet i den grad utlevering er lovpålagt.



17 Merknader

Meddelelser i henhold til Avtalen skal være skriftlige og skal anses som behørig gitt først når de er levert til den andre Parten på adressen som er angitt i Kortavtalebrevet. Ved anmodning fra en Part skal den andre Parten bekrefte mottakelsen av ethvert varsel. Hver av Partene kan endre en slik adresse ved å gi den andre Parten skriftlig varsel minst femten (15) dager i forveien.



18 Hele avtalen

I tilfelle uoverensstemmelser mellom en bestemmelse i disse Generelle vilkårene og en bestemmelse i Kortavtalebrevet, skal bestemmelsen i Kortavtalebrevet ha forrang.



19 Bekreftbarhet

Bestemmelsene i Avtalen kan skilles fra hverandre, og ugyldighet av en bestemmelse i Avtalen skal ikke påvirke de øvrige bestemmelsene, som fortsatt vil være gyldige og bindende.



20 Modifikasjoner

Endringer i avtalen er bare gyldige når det er uttrykkelig avtalt skriftlig.



21 Offisiell versjon

Disse Generelle vilkårene og resten av Avtalen skal utferdiges på engelsk, og engelsk er det eneste offisielle språket. Oversettelser til andre språk kan gjøres for enkelhets skyld, men disse oversettelsene skal ikke under noen omstendighet begrense, endre, tolke, definere eller endre innholdet i den engelske versjonen av disse generelle vilkårene eller resten av Avtalen.



22 Tredjeparts rettigheter

Med unntak av det som er fastsatt i seksjon 3.2.9, 3.2.11, 9.4, 10.1, 10.5 og 13.2 i disse Generelle vilkårene, kan ingen andre enn en Part håndheve Avtalen. Til tross for seksjon 22 kan partene samtykke i å variere eller oppheve Avtalen uten samtykke fra noen annen person.



23 Løpende forpliktelser

Partene har ikke til hensikt å skape en vedvarende forpliktelse til å kjøpe, selge eller bytte petroleumsprodukter. Følgelig fraskriver hver av Partene seg uttrykkelig alle rettigheter de måtte ha i henhold til eksisterende offentlige reguleringer til å insistere på fortsatt kjøp, salg eller utveksling av petroleum.



24 Videreselger

24.1

Kjøper samtykker i å utpeke eiere eller operatører av fly (hver en «Kjøpende kunde») som Kjøper krever at Selger skal levere Drivstoff til i henhold til Avtalen.

24.2

Kjøper garanterer at enhver part som enten: (a) Kjøper eller et av Kjøpers Tilknyttede selskaper videreselger Drivstoff solgt av Selger eller et av Selgers Tilknyttede selskaper eller en Leverandør, eller (b) Kjøper eller et av Kjøpers Tilknyttede selskaper krever at Selger eller et av Selgers Tilknyttede selskaper eller en Leverandør skal levere Drivstoff, ikke er en Begrenset part.



25 Handelskontroll og boikott

Uavhengig av det motsatte, er ingenting i Avtalen ment, og ingenting i Avtalen skal tolkes eller fortolkes slik, at det oppfordrer eller krever at noen av Partene handler på noen måte (herunder unnlater å foreta seg noe i forbindelse med salg eller levering av Drivstoff) som er uforenlig med, straffes eller forbys i henhold til lover, regler, forskrifter eller tilsvarende i De forente nasjoner, USA (inkludert enhver stat derav), Storbritannia, Den europeiske union eller enhver medlemsstat i Den europeiske union eller andre offisielle regler eller krav fra myndighetene i USA (inkludert enhver stat derav), Storbritannia eller Den europeiske union som gjelder for en slik part, og som er relatert til handelssanksjoner, utenrikshandelskontroll, eksportkontroll, embargoer eller internasjonale boikotter av enhver type.



26 Styrende lovgivning

Gyldigheten, utformingen og utførelsen av denne Avtalen (og/eller eventuelle ikke-kontraktsmessige tvister eller krav) skal reguleres av engelsk lov.

27 Tvister

Enhver tvist som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne kontrakten, herunder ethvert spørsmål om dens eksistens, gyldighet eller oppsigelse, skal henvises til og endelig løses ved voldgift i henhold til LCIA-reglene, som anses å være inkludert i denne klausulen ved henvisning. Antallet voldgiftsdommere skal være tre. Voldgiftsrettens sete, eller rettssted, skal være London i Storbritannia.

Språket som skal brukes i voldgiftsforhandlingene skal være engelsk.