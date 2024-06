ALTERNANCE - Assistant Logistique F/H

This role is not eligible for relocation

Qui sommes-nous ?

Nous sommes une entreprise énergétique largement présente dans le système énergétique mondial. Nous avons des opérations en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Australasie, en Asie et en Afrique.

D'ici 2030, nous avons l'ambition d'être une entreprise d'énergie différente. Nous décarbonons, diversifions nos activités et accélérons notre projet de neutralité carbone avec pour objectif d’y arriver d'ici 2050 ou plus tôt pour toutes les activités de production comme de vente.

Ce que nous t’offrons :

Une qualité de vie au travail : un espace de travail moderne, un équipement numérique innovant, l’accès au télétravail

Un développement professionnel : tu seras en contact quotidien avec des professionnels chevronnés, tu auras accès gratuitement à un important catalogue de formations internes, ton aisance en anglais sera multipliée par 2

Un accompagnement : un tuteur t’intégrera et te formera à l’utilisation de nos outils, tu seras membre de notre communauté internationale d’alternants

Tu seras entouré d'équipes passionnées et engagées !

Qui es-tu ?

Formation : Bac+4 ou plus (Master 1 ou 2) en Supply Chain et Logistique

Bac+4 ou plus (Master 1 ou 2) en Supply Chain et Logistique Hard Skills: Pack Microsoft 365

Pack Microsoft 365 Soft Skills : Rigoureux(se), esprit d'initiative, autonome

Rigoureux(se), esprit d'initiative, autonome Le Groupe bp et toutes nos équipes sont internationales. Ton niveau d’anglais doit donc correspondre à un niveau de langue B2 minimum (oral et écrit impératif).

Ce que nous pouvons accomplir ensemble …

Tu recherches une opportunité en alternance qui te permettra de mettre en pratique tes compétences dans un environnement professionnel dynamique et bienveillant ? Rejoins notre équipe et lance-toi dans une aventure professionnelle palpitante !

En relation avec de nombreux acteurs de la chaîne logistique : dépôts, fournisseurs, sociétés d’inspection, transporteurs, les équipes bp Supply, pricing, S&H, commerciales et Finance, tes principales missions seront :

Coordonne les approvisionnements des dépôts livrés par les réseaux de pipelines et principalement Roissy, Orly et Puget, en lien avec le Supply à Madrid et avec les équipes commerciales d’Air bp.

Pilote les approvisionnements des dépôts maritimes (Corse) en étroite liaison avec la société chef de file

Contrôle dans le respect des règles HSE, la qualité des produits livrés

Premier point de contact avec notre transporteur EG pour gérer tout problème de disponibilité au départ des points de ressources.

Gère les livraisons en suivant les variations des ventes des Marketings pour assurer la disponibilité des produits dans les dépôts

Contrôle le budget des coûts liés au poste

S’intègre dans l’équipe Supply opérations pour optimiser les backups en cas d’absence.

Support : Mise à jour de tableaux de suivi d’activité (prévisions de volumes livrés aux sites Air BP),

Informations complémentaires :

📆 Date de démarrage :​ Août, Septembre 2024

Août, Septembre 2024 📜 Contrat : Apprentissage ou professionnalisation

Apprentissage ou professionnalisation 🕰️ Durée : 24 mois

24 mois Télétravail : 40% télétravail et 60% présentiel

40% télétravail et 60% présentiel Rémunération : Selon politique du Groupe

Selon politique du Groupe Transports : Remboursement à 100% de l’abonnement ou remboursement de frais kilométriques selon le barème groupe

Remboursement à 100% de l’abonnement ou remboursement de frais kilométriques selon le barème groupe Déjeuners : Participation employeur

Participation employeur Intéressement et participation avec abondement

Mutuelle et prévoyance

Système « Energize »de récompenses internes

Localisation: Cergy

Cergy Accès: Parking privé ou gare RER



