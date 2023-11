Abteilungsleiter Operations Excellence (m/f/d)

This role is not eligible for relocation

Job summary

Entity:

Production & Operations



Job Family Group:

Operations Group



Job Summary:

Grade HResponsible for managing a team to deliver safe, optimal and environmentally sound operations, whilst developing the team's technical capabilities and supporting standardisation and consistency of operations.



Job Description:

Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen.

Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 die Netto Null erreichen. Wir setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 66.000 Mitarbeiter:innen weltweit, davon ca. 4.000 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft.

Wie Sie die Zukunft mitgestalten können:

Sie verantworten die Entwicklung von Maßnahmen für den Bereich PP zur Erreichung von Operational Excellence und unterstützen den Bereichsleiters PP bei der Wahrnehmung seiner Funktionen insbesondere im Hinblick auf strategische Projekte und Fragestellungen sowie die Bearbeitung von ad hoc-Themenstellungen.

Ihr neues Aufgabenumfeld – sicher, anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Sie entwickeln die strategische Ausrichtung des Teams und leiten Maßnahmen zur Umsetzung ab. Sie sind mitverantwortlich für die Erarbeitung und Festlegung der strategischen Weiterentwicklung des Gesamtbereiches PP mit Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung von Strukturen, Methoden und Prozessen zur Erreichung von Operational Excellence.

An den daraus resultierenden Projekten arbeiten Sie inhaltlich mit und leiten diese auch. Dies umfasst die Koordination und das Nachhalten der Projektaktivitäten, um einen Beitrag zur termingerechten, effizienten und zielorientierten Projektabwicklung zu leisten. Sofern Planabweichungen erkennbar werden entwickeln und schlagen Sie Gegensteuerungsmaßnahmen vor.

Sie stellen die Einhaltung und Umsetzung aller relevanten HSSEQ-Standards, -Aufgaben und –Vorgaben sicher.

Außerdem bearbeiten Sie ad hoc-Themenstellungen.

Sie verantworten die interne Kommunikation von PP-Themen nach Abstimmung mit dem Bereichsleiter.

Sie kümmern sich um die inhaltliche Vor- und Nachbereitung sowie Durchführung von PP-Bereichsmeetings, Sondermeetings/-themen, Projektmeetings.

Sie unterstützen die Betriebsleiter bei Sonderaufgaben und Projekten aber auch im Rahmen des operativen Tagesgeschäfts.

Sie wenden das OMS an, um Veränderungen effektiv zu managen und eine kontinuierliche Verbesserung voranzutreiben.

Sie zeigen sich verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung einer langfristigen Personalstrategie zur kontinuierlichen Sicherstellung der notwendigen Personalressourcen und des Know-hows.

Sie übernehmen die Budgetverantwortung hinsichtlich Erstellung und Einhaltung des Gesamtbudgets im Verantwortungsbereich durch regelmäßige Kontroll- und Abweichungsanalysen sowie Veranlassung von Korrekturmaßnahmen.

Sie sind verantwortlich für das Sicherstellen der notwendigen MA-Qualifikation und kontinuierliche Weiterentwicklung des MA-Qualifikationsstandes. Außerdem kümmern Sie sich um die Durchführung aller gesetzlich vorgeschriebenen Schulungen und Sicherheitsunterweisungen.

Sie führen, motivieren, fördern und entwickeln die Mitarbeiter im Unterstellungsbereich zielgerichtet.

Sie unterstützen den kontinuierlichen Lern- und Verbesserungsprozesses (lessons learned) aus sicherheits- und performancerelevanten Ereignissen und Vorfällen.

Ihr Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft

Sie verfügen über ein abgeschlossenes naturwissenschaftliches Studium (z.B. Ingenieurwesen, Chemie, Physik)

Zusätzlich verfügen Sie über gute Kenntnisse der Standards und System der bp und bp in Lingen

Sie konnten bereits Berufserfahrung in strategischen Projekten, Erfahrung in der Mineralölverarbeitung sammeln. Idealerweise bringen Sie Führungserfahrung mit.

Sie verfügen über sehr gute Englischkenntnisse.

Sie zeichnen sich durch strukturiertes und vernetztes Denken aus.

Sie sind belastbar auch unter Termindruck, arbeiten sich schnell in unterschiedliche Sachverhalte ein und zeichnen sich durch geistige Flexibilität aus.

Sie verfügen über eine hohe Kommunikations-, Organisations- und Teamfähigkeit.

Sie verfügen über sehr gutes Wissen im Bereich Projektmanagement und außerdem über sehr gute Kenntnisse von HSSEQ-Systemen und -Anforderungen.

Work-Life Balance und was sonst noch für uns spricht:

Flexibles, hybrides und familienfreundliches Arbeiten u.a. Job Sharing und Teilzeitarbeit, Gesundheitsprogramme sowie mindestens 30 Tage Urlaub

Sehr gute Grundvergütung plus Bonuszahlung, Teilnahme am Aktienprogramm, Elternzuschuss per Einmalzahlung, Sonderboni für besondere Leistungen, attraktive betriebliche Altersvorsorge, regelmäßige Gehaltszyklen, Gruppenunfallversicherung, Umzugsbeihilfe in besonderen Fällen, JobRad, subventionierte Mahlzeiten, u.v.m.

Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche interne und externe bezuschusste Weiterbildungsangebote

Strukturierte Onboarding-Programme und Buddy-Unterstützung

Matching Fund; bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag

Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.







