Wij zijn een internationale energie organisatie. Wij hebben 75.000 medewerkers in 80 landen, die werken om elke dag licht, warmte en mobiliteit te leveren voor miljoenen mensen in de wereld. Onze missie en ambitie is om energie opnieuw uit te vinden en een net zero bedrijf te worden. Als een belangrijke strategische pijler van de groeiagenda van bp zijn onze mobiliteits- en gemaksactiviteiten de etalage van ons merk voor de consument. Naarmate de wereld overgaat op koolstofarme brandstof, geloven we dat bp een sleutelrol zal blijven spelen voor consumenten wanneer ze onderweg zijn, of het nu gaat om brandstof, eten en drinken voor nu en later of elektrische mobiliteit. De klant staat centraal in de transitie van ons bedrijf. Wil jij bij bp in deze uitdagende tijd een duurzaam verschil maken? Kom bij ons aan de slag en maak het verschil als: Account Manager De Account Manager bij bp is verantwoordelijk voor behalen van het verkoopbudget op het gebied van BP-PLUS cards-volume, On Road Services en kredietcontrole en voor het klantenportfolio in een specifieke regio. De Account Manager is daarnaast ook verantwoordelijk voor het relatiebeheer met core-klanten en het genereren van leads van core-prospects in de toegewezen regio. De nadruk ligt hier vooral op het archiveren van de benodigde resultaten bij bestaande en nieuwe klanten. De Account Manager rapporteert aan de Sales Manager Benelux en zal zich vooral richten op de groei van cards-volumes en aanverante diensten in de regio door een efficiënt acquisitie- en leadgeneratieproces, in nauwe samenwerking met Marketing. Deze rol is volledig klantgericht en combineert veel kenmerken van de nieuwe cards-verkoopaanpak (value selling). De volgende aspecten zijn belangrijk in deze uitdagende rol binnen bp: Onderhandelen over (internationale) cards-deals met klanten; cross- en upselling (bijvoorbeeld internationaal volume, Fleet Expert, On Road Services) waar mogelijk.

Assisteren van de Sales Manager bij het beheren van regionale/nationale aanbiedingen voor geïntegreerde cards-brandstoffen.

Ontwikkelen en onderhouden van nieuwe klantrelaties en aanbiedingen.

Benutten van de integrale waardepropositie als een belangrijk instrument voor commercieel verkoopsucces.

Waardeert de relatie tussen prijsstelling, risico, blootstelling en volume-effect en gebruikt deze in het voordeel van bp.

Bewaken en beheren van het kredietrisico van bp.

Zorgt ervoor dat hij/zij duidelijke verantwoordelijkheden en prestatiecontracten begrijpt, met een proces om de prestaties te beoordelen, in nauwe samenwerking met de Sales Manager en de andere Account Managers.

De Account Manager moet begrijpen hoe veiligheid, compliance en risicobeheer van toepassing zijn op de rol, zowel op kantoor als tijdens klant-/locatiebezoeken.

Hoge verkoopdrift, commerciële instelling, ziet en scoort de deals in het voordeel van de klant en bp.

Bereidheid om minimaal 70% van de werktijd ‘on the road’ te zijn bij klanten en relaties.

Neemt snel kennis en vaardigheden op om ervoor te zorgen dat bp-klanten beter en sneller worden bediend dan die van de concurrentie.

Teamspeler met een ‘Hunter’ instelling Wie ben jij en wat breng jij mee?

Bachelor diploma richting Commerciële Economie of gelijkwaardig door kennis en ervaring

Uitstekend commercieel inzicht in een klantgerichte business

Kennis van de Transport & Logistiek markt in Nederland en uitstekende vaardigheden om deals te sluiten en waarde te verkopen. Een sterke verkoopachtergrond in deze markt is een absolute pré.

5 jaar ervaring in Sales (2e of 3e baan).

Uitgebreide en bewezen procesmanagementvaardigheden en is in staat zichzelf naar een hoger niveau te dirrigeren.

Rijbewijs (B).

Prestatiegericht

Beïnvloedingsvaardigheden

Bewust van het bedrijfs-/productaanbod in het marktsegment

Zakelijk inzicht

Zelfstarter

Wat krijg jij ervoor terug?

Uitstekend salaris tussen 55k & 87K gebaseerd op jouw ervaring en profiel

13e en 14e maand

Sales Incentive Bonusplan

Optioneel aandelenplan

25 vakantie dagen + 11 ADV dagen

Bijna premievrij pensioen

Leaseauto

Telefoon & Laptop

Brandstofkorting

Gedreven collega’s in een team waar samenwerken en successen vieren centraal staat!

Interesse?

Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Solliciteer via de apply knop of stuur je sollicitatie met CV naar onze corporate recruiter, Mart Grootenboer via onderstaand e-mail adres of bel hem op onderstaand nummer:

Mart Grootenboer

Corporate recruiter

📞:+316 517 696 33

📧: mart.grootenboer@bp.com



