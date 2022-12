Allround Maintenance Technician Analyser

Job summary

Responsible for carrying out planned or unplanned maintenance and repair activities on a wide range of electronic equipment, process control, and/or safety systems.

Wij zijn een internationale energie organisatie. Wij hebben 75000 medewerkers in 80 landen, die werken om elke dag licht, warmte en mobiliteit te leveren voor millioenen mensen in de wereld. Onze missie en ambitie is om energie opnieuw uit te vinden en een net zero bedrijf te worden. Wil jij zoals ons in deze uitdagende tijd een duurzaam verschil te maken?



Maintenance Technician Analyser

De Maintenance Technician Analyser is onder meer verantwoordelijk voor de bediening, validatie en onderhoud van alle proces analyseapparatuur en aanverwante systemen zoals monstervoorbehandeling en gasdetectie. De Maintenance Technician Analyser werkt vanuit een centraal georganiseerde afdeling en rapporteert aan de Maintenance Teamleader.

Start bij ons als Maintenance Technician Analyser en maak een verschil door:

jouw natuurlijke interesse in een specialistisch vakgebied dat zich kenmerkt door enorme veelzijdigheid op het gebied van - automatisering, electronica en energietechniek, (fijn-)mechanica en, natuurlijk, meet- en regeltechniek.

een teamspeler te zijn die bereid is tot nauwe samenwerking met directe teamleden maar zeker ook betrokken afdelingen.

In deze positie zal jij:

Zorgdragen voor de zelfstandige organisatie en uitvoering van reparaties en onderhoud aan analyse apparatuur conform het overeengekomen weekplan op dagelijkse basis;

Specificeren t.b.v. en in overleg met de Asset Planner de benodigde materialen en gereedschappen voor werkzaamheden;

Analyseren van de oorzaak van defecten aan apparatuur en maakt scope/projectplan;

Advies geven en verbetervoorstellen doen aan de Assets ten aanzien van het oplossen van storingen en procesvoering

Begeleiden / ondersteunen collega-technicians en huis-contractors.

Indien nodig voorbereiden van benodigde permits en risico-analyses in overleg met Asset Planner m.b.t. uit te voeren werkzaamheden.

Deelnemen aan raffinaderij call-out systeem en treedt zelfstandig op bij call-outs.

Deelnemen aan Turnarounds.

Voor deze positie zoeken wij het volgende :